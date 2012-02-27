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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

شیخ الازهر:

اهانت به قرآن دشمنی آشکار آمریکایی ها با مقدسات را نشان داد

اهانت به قرآن دشمنی آشکار آمریکایی ها با مقدسات را نشان داد

شیخ الازهر مصر در واکنش به اقدام موهن نظامیان آمریکایی در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان تنها چاره را خروج فوری آنها از این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاسلام الیوم، "احمد الطیب" گفت: نظامیان متجاوز آمریکایی پس از هتاکی به قرآن در یکی از پایگاههای آنها در افغانستان باید از این کشور خارج شوند.

وی با اشاره ضمنی به واکنش فریبکارانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از هتاکی نظامیانش و عذرخواهی صوری از افغانها افزود: خروج فوری این نیروها تنها راه حل موجود است و آنها مانند اسلاف خود باید بروند و عبارات به ظاهر زیبا مشکلی را حل نمی کند زیرا مردم هوشیار شده اند و با حرف نمی توان آنها را فریب داد.

شیخ الازهر بیان کرد: این اقدام نظامیان آمریکایی دشمنی آشکار ضد مقدسات و میراث بشری و تحریک احساسات مسلمانان است.

وی گفت : این اقدام یادآور ورود اشغالگران فرانسوی به الازهر است و توهین وحشیانه ای به آن است که پس از این اقدام شنیع  یکسال بیشتر در مصر دوام نیاوردند.

کد مطلب 1545310

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