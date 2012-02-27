یک نفر به جمع تائید صلاحیت شده های ساوجبلاغ اضافه شد

ناصر رجبی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اخبار و اطلاعات انتخاباتی البرز گفت: شب گذشته شورای نگهبان صلاحیت یک نفر از کاندیدای حوزه ساوجبلاغ را تائید کرد و محمدرضا معدنی به جمع کاندیدای حوزه ساوجبلاغ اضافه شد.

وی افزود: در حوزه ساوجبلاغ 16 نفر بنا به اعلام نظرنهائی شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند که در چهارمین روز تبلیغات سه نفر از آنها انصراف داده و از صحنه رقابت انتخاباتی خارج شدند.

وی گفت: با تائید صلاحیت این کاندیدا، ساوجبلاغ با 14 نفر مابقی روزشمار تبلیغاتی انتخابات را سپری خواهد کرد.

رجبی تصریح کرد: فضای انتخابات و تبلیغات انتخاباتی حوزه ساوجبلاغ بسیار مطلوب و شور و نشاط انتخابات در این حوزه قابل توجه و قدردانی است.

حوزه ساوجبلاغ با حضور 14 کاندیدای انتخاباتی تنها یک کرسی نمایندگی را به خود اختصاص داده است.