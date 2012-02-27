روشنگری و آگاه سازی مردم وظیفه اصلی رسانه هاست

ابوذر مهدی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان وظیفه رسانه ها در پر شور کردن انتخابات و حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای بیان داشت: روشنگری و آگاه سازی مردم به منظور افزایش اشتیاق برای شرکت در انتخابات وظیفه اصلی روابط عموم ها و رسانه هاست.

نخعی افزود: روابط عمومیها هم می توانند با اطلاع رسانی دقیق و شفاف تأثیر بسزایی در آگاهی مردم نسبت به اهمیت انتخابات داشته باشند.

وی نقش رسانه ها را در انتخابات بی بدیل دانست و گفت: رسانه ها در بحث انتخابات پیش قراولان این عرصه خواهند بود و بزرگترین مشی برای ترغیب به پای صندوقهای رأی مطبوعات و رسانه ها خواهند داشت.

وی تصریح کرد: رسانه ها می توانند آراء و نیازهای واقعی مردم را دسته بندی کرده و منعکس کنند تا هم مسئولان از خواست عموم مطلع شده و سیاستهای کشور را برآن اساس تنظیم و اجرا کنند و هم مردم یقین کنند که آراء آنها به درستی به مسئولان منتقل شده است.

فرماندار جاسک تاکید کرد: دیگر رسانه ها می توانند چهره های مردمی و مومن را به مردم معرفی کنند و همچنین عملکرد مسئولین را نقد منصفانه نمایند تا مردم در انتخابشان واقع بین بود ه و اسیر تبلیغات کاذب نشوند در این میان انتقال اطلاعات اگر به درستی انجام نشود نتیجه سوء خواهد داشت.

بازرسان انتخابات با انجام وظیفه زمینه تداوم اعتماد مردم به نظام را فراهم کنند

نخعی گفت: هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون با بی طرفی کامل از آرای مردم دفاع خواهد کرد.

نخعی افزود: بازرسان انتخابات باانجام وظیفه و هماهنگی کامل و گزارشات روزانه خود زمینه تداوم اعتماد مردم را به نظام فراهم می کنند.

وی ادامه داد: بازرسان در ارائه گزارشهای مربوط به تخلفات انتخاباتی، نبایستی ملاحظات رابطه قومی، گرایشی و سیاسی داشته باشند و با انجام وظیفه و هماهنگی کامل از هرگونه تخلفی جلوگیری خواهند کرد.

وی اشراف بر قوانین و مقررات انتخاباتی را یکی دیگر از شاخصه های مهم عنوان و تاکید کرد: بازرسان با چشم تیزبین ضمن رصد فضای عمومی شهرستان و عملکرد دستگاه های اجرایی، نظارتی و نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی با بی طرفی در راستای حضور همگانی مردم در پای صندوق های رای و برگزاری انتخابات سالم حرکت کنند.

از تمام ظرفیت های خود برای جذب و حضور حداکثری مردم بکار خواهیم برد

فرماندار جاسک گفت: تمام ظرفیتهای خود را برای جذب، آگاهی بخشی و حضور گسترده عموم مردم در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی بکار خواهیم برد.

نخعی با اشاره به نقش مهم علما و امامان جماعات شهرستان گفت: علما باید ضمن حضور گسترده در انتخابات اهمیت مشارکت گسترده در این رویداد مهم ملی و انقلابی را برای مردم نهادینه و بیان کنند.

وی افزود: حضور گسترده در انتخابات از اهمیت و حساسیت خاصی در سطوح ملی و بین المللی برخوردار بوده و از وظایف دینی و انقلابی آحاد مردم جامعه و به ویژه خواص و علما است زیرا این امر مهم دشمنان را در سوق دادن به اهدافشان علیه نظام اسلامی ناامید می سازد.

وی خطاب به نمایندگان انتخاباتی و طرفداران آنان گفت: آرامش و سلامت در برگزاری انتخابات خود نمودی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است و نامزد های انتخاباتی و طرفداران آنها باید تمامی موازین قانونی انتخابات را رعایت کنند.