تصاویر یک تلفن همراه هوشمند جدید با دوربین 41 مگاپیکسلی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از شکستهای نوکیا در سالهای 2010 و نیمه نخست سال 2011 اکنون به نظر می رسد که این شرکت فنلاندی تمام قوای خود را جمع کرده است تا بار دیگر به بازار رقابت موبایلهای هوشمند بازگردد.

پس از تلاشهای موفقی که در ارائه طراحیهای زیبا در توسعه تلفنهای همراه N9، نوکیا 800 ، نوکیا 900 و استفاده از سیستم عامل ویندوز فن 7.5 در محصولات خود انجام داد، اکنون در کنگره جهانی موبایل که از امروز در بارسلونا آغاز به کار کرده است از محصولی عجیب اما واقعی رونمایی کرد که شگفتی تحلیلگران و خبرنگاران بازار موبایل را برانگیخت.

این مدل جدید که Nokia 808 PureView نام دارد، اولین تلفن همراهی است که به دوربینی مجهز است که 41 مگاپیکسل وضوح تصویر دارد.

این تلفن همراه هوشمند که از تمام عملکردهای عادی یک "اسمارت فن" برخوردار است، برپایه حسگرها و لنز Carl Zeiss با وضوح تصویر 41 مگاپیکسل است.

همچنین با این دوربین می توان در کیفیت full HD با سرعت 1080p فیلمبرداری کرد و با استفاده از عملکرد Nokia Rich Recording صدا را با کیفیت بالایی ضبط کرد.

محصول جدید نوکیا برپایه سیستم عامل "سیمبیان بل" است و به پردازشگر تک هسته 1.3 گیگاهرتزی، 512 مگابایت حافظه رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی مجهز است و امکان افزایش حافظه آن با کارتهای "میکرو اس. دی" و "میکرو SDHC" وجود دارد.

براساس گزارش گیزمودو، هرچند Nokia 808 PureView از جنبه زیبایی شناختی در حد لومیا 800 و لومیا 900 نیست اما مجهز به یک نمایشگر OLED لمسی با وضوح 640 در 360 پیکسل است.

باورنکردنی- دوربین این تلفن همراه 41 مگاپیکسل است

سیستم عامل این تلفن همراه برپایه سیمبیان بل است

اNokia 808 PureView مجهز به حسگرها و لنز Carl Zeiss است

کیفیت ضبط صدای این محصول به دلیل برخورداری از عملکرد Nokia Rich Recording تضمین می شود