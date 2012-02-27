اخلاق و تقوای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار می شود که نظام جمهوری اسلامی از سوی دشمنان خارجی مورد تهدید و تحریم واقع شده است و عوامل داخلی آنان نیز در غالب فتنه گران و پیروان انحراف در پی آن هستند تا مشارکت آحاد امت اسلامی را مورد پرسش قرار دهند.



با انتخاباتی پرشور و سالم، مجلس آتی در خور آرمان های انقلاب خواهد بود



بر همین اساس اگر انتخابات با مشارکتی پرشور، رقابتی، سالم و در امنیتی کامل برگزار شود، مجلس آتی، مجلسی کارآمد و درخور آرمان های انقلاب اسلامی خواهد بود.



در ادامه اطلاعیه امده است: این مجلس می‌تواند از یک سو ظرفیت و زمینه لازم را برای اجرای الزامات دهه‌ چهارم انقلاب اسلامی فراهم آورد و از سوی دیگر دشمنان قسم خورده ایران اسلامی را در رسیدن به اهداف شوم خود نا امید کرده و امواج خروشان بیداری اسلامی را فرا گیرتر کند.



هر چند شرکت بی‌نظیر در راهپیمایی 22 بهمن در پاسخ به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی چشم جهانیان را خیره کرد و به دوست و دشمن ثابت شد ملت ولایتمدار ایران اسلامی، در هر شرایطی بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر و مقتدای خویش ایستاده اند.



12 اسفند همه‌ تبلیغات جهانى و استکبارى علیه مردم ایران بی اثر خواهد شد



در بخش دیگر اطلاعیه تأکید شده است: بی شک در روز سرنوشت ساز 12 اسفند ماه نیز همه‌ تبلیغات جهانى و استکبارى جهت گرفته همراه با شیوه‌ هاى تبلیغاتىِ گوناگون جهت حضور کمرنگ مردم ایران بی اثر شده و طبق نظر و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره)، رهبر فرزانه انقلاب و همه علماء و مراجع عظام تقلید، که شرکت در انتخابات را جزء واجبات شرعی دانسته، برگ زرین دیگری در جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد.



دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن دعوت از ملت شریف ایران جهت شرکت پرشور و دشمن‌شکن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با ابراز تاسف از بداخلاقی های تبلیغاتی که بعضا به چشم می خورد، از کاندیداها و طرفداران آنان درخواست می کند با توجه به تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب و مراجع معظم تقلید و بزرگان حوزه و دلسوزان نظام، نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی و تقوای سیاسی توجه کنند.



تاکید به پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب یکدیگر



همچنین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از کاندیداها و طرفداران آنان درخواست می کند نسبت به پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب یکدیگر به انجام تبلیغات معقول و به دور از اسراف دقت داشته باشند و زمینه‌ برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی را فراهم کنند.



انشاءالله نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آینه‌ تمام ‌نماى اقتدار ملى و عزت اسلامی و ایستادگى بر سر منافع ملى و مقابله‌ با سلطه‌ جویان و سیطره‌ خواهانِ جهانى و بین‌المللى باشد.

