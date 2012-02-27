به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصوم بیگی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تمامی فرایندها و تدابیر برای تأمین نظم و امنیت این دوره از انتخابات در استان همدان با هماهنگی‌های لازم برنامه‌ریزی شده است .

معصوم بیگی با بیان اینکه بر اساس قانون مسئولیت ایجاد نظم و تأمین امنیت بر عهده نیروی انتظامی است، اظهار داشت: مسئولان و کادر مربوط به این امر در شعب اخذ رأی، آموزش‌های لازم را گذرانده و احکام آنها صادر شده است .

گشت‌های پلیس حوزه های اطراف شعب را پوشش خواهند داد

وی اضافه کرد: علاوه بر شش هزار نفری که مسئول تضمین امنیت در استان هستند، گشت‌های پلیس نیز به صورت محسوس و غیرمحسوس به همراه تعدادی از بسیجیان و سپاهیان حوزه های پیرامون شعب اخذ رأی را پوشش خواهند داد .

فرماندهی انتظامی استان همدان رقابت، سلامت و امنیت انتخابات و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را از ارکان مهم انتخابات برشمرد و گفت: هیئت نظارت، شورای نگهبان، هیئت های اجرایی و مجموعه قضایی در حوزه سلامت مأموریت دارند تا موضوعات را رصد کنند.

مهدی معصوم بیگی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن سال جاری اظهار داشت: به دلیل هوشمندی و موقع شناسی مردم ولایتمدار و وفادار ایران 12 اسفند نیز شاهد حضوری پرشور و گسترده خواهیم بود .

معصوم بیگی حضور حداکثری مردم در انتخابات را موجب کاهش تهدیدات و فشارهای غرب دانست و افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به لحاظ اینکه اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری و جریان فتنه سال 88 محسوب می شود، از حساسیت بالایی برخوردار است .

دشمنان به دنبال دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله‌ای هستند

فرمانده انتظامی استان در ادامه با اشاره به راهبردهای دشمنان بر علیه ایران یادآور شد: آنها به دنبال دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله‌ای هستند بنابراین مردم، کاندیداها و ستادهای آنها باید به این موضوع توجه داشته باشند .

مهدی معصوم بیگی درگیری‌های خیابانی، تخریب چهره‌ها و کاهش مشارکت‌های مردمی در انتخابات را از دیگر راهبردهای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: کاندیداها و ستادهای آنها باید هوشیار بوده و موقعیت ها را مدیریت کنند .

معصوم بیگی با بیان اینکه باید تهدیدهای دشمنان نظام را به فرصت تبدیل کرد، اظهار داشت: نامزدهای انتخاباتی باید سعه صدر کاملی از خود نشان دهند و در تبلیغات از تخریب رقبا بپرهیزند .