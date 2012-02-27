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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

خبر فوری/

درخواست رسمی قطر برای حمایت تسلیحاتی از مخالفان سوری

درخواست رسمی قطر برای حمایت تسلیحاتی از مخالفان سوری

رسانه ها لحظاتی پیش از درخواست مقامات کشور کوچک قطر برای تجهیز گروههای مخالف سوری به انواع سلاحها در راستای سیاست خطرناک رژیمهای غربی و عربی برای شعله ور کردن آتش جنگ داخلی در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد قطر بر ضرورت حمایت از گروههای مخالف سوری با انواع سلاحها تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر رژیم قطر گفته است باید با انواع سلاحها از گروههای مخالف سوری حمایت کرد.

خاطر نشان می شود در کنفرانس ضد سوری اخیر در تونس، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان و همتای قطری خود به صراحت خواستار حمایت تسلیحاتی از گروههای مخالف سوری شده بودند.

کد مطلب 1545323

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