به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، میلیونها دلار از هزینه های کاخ سفید به پلیس نیویورک ارائه می شود تا از آنها در جاسوسی علیه مسلمانان آمریکا استفاده شود.

این پولها از محلی به نام "مبارزه با جنایات مواد مخدر" در اختیار پلیس نیویورک قرار می گیرد و بر همین اساس تا کنون 135 میلیون دلار در اختیار پلیس نیویورک و نیوجرسی قرار گرفته است.

همین موضوع نشان می دهد که کاخ سفید این پولها را به صورت محرمانه و تحت عناوینی دیگر در اختیار پلیس قرار می داد.

مسلمانان آمریکا که بین 6 تا 8 میلیون نفر تخمین زده می شوند، مدتها است نسبت به رویکردهای پلیس آمریکا و پرسش و پاسخهای آنها اعتراض دارند. چندی پیش نیز استفاده از محتوای ضد اسلامی در آموزش افسران پلیس سبب تنش هایی میان جامعه مسلمانان و پلیس شده بود.

این درحالی است که "مایکل بلومبرگ" شهردار نیویورک، جاسوسی از مسلمانان را به واسطه حوادث 11 سپتامبر و همچنین بمبگذاری مرکز تجارت جهانی در سال 1993 قانونی دانسته و می گوید: عملیاتهای محرمانه علیه مسلمانان قانونی، مقتضی و سازنده هستند.

استفاده از دوربین و خبرچین های اعزام شده به مجالس سخنرانی های مذهبی تبدیل به یک امرعادی برای پلیس آمریکا شده تا از طریق آن درباره مسلمانان اطلاعات جمع آوری کند. از این خبرچین ها که از آنها به طورغیر رسمی به عنوان "خزندگان مسجد" یاد می شود اطلاعاتی از پرستشگاه های مسلمانان به دست می آید.

بر همین اساس در بخشی از اقدامات پلیس نیویورک برای جمع آوری اطلاعات علیه مسلمانان از واحدهای "پلیس مخفی" برای بازرسی محله های مسلمان نشین و زیر نظرگرفتن مساجد و همچنین شناسایی پرستشگاه های مخفی آنها استفاده می شود.