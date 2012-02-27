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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

سند پیشگیری از اعتیاد در بهزیستی هرمزگان بررسی شد

سند پیشگیری از اعتیاد در بهزیستی هرمزگان بررسی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: هفتمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با دستور کار، ارائه روند تدوین سند پیشگیری از اعتیاد، در محل بهزیستی هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سند حاصل تلاش فشرده متخصصان و صاحب نظران در زمینه اعتیاد و پیشگیری اولیه از اعتیاد است که در این تدوین سند تلاش شده است تا حداکثر مشارکت دستگاهها و سازمان های مسئول در امر فرهنگی و پیشگیری در سطوح ملی و استانی جلب شود.

چارچوب و روش تدوین این اسناد فرابخشی در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده تا هماهنگی بین این سند و دیگر اسناد مرتبط لحاظ شود.

در متن سند واژه "پیشگیری از اعتیاد" به معنای "پیشگیری اولیه از فرایند منجر به اعتیاد " شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف گاه گاهی، سوء مصرف و وابستگی آمده است.

در این جلسه اهمیت سند مشخص شد. همچنین راهکارهایی در امر مبارزه با کاهش عرضه، درمان و زیانگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

 تقویت رویکرد مداخلات فرابخشی و پیشگیری از اعتیاد، تقویت هماهنگی و همکاری های بخشی و فرابخشی پیشگیری از اعتیاد، تسهیل اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد، کاهش و رفع موانع موجود در اجرای برنامه، تعیین سهم دستگاهها و تبیین وظایف و حدود اختیارات، تقویت مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در قالب سازمان های مردم نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا، تقویت پژوهش در زمینه پیشگیری از اعتیاد، تقویت ارزشیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد، ارتقاء دانش پیشگیری و آموزش، ارتقاء نیروی انسانی فعال در حوزه پیشگیری، تقویت و تشویق تدوین و اجرای برنامه های غیر متمرکز پیشگیری در سایر انسانها، استانداردسازی اقدامات به جای برنامه های توده ای و ناهمگون، عدم تمرکز در اجرا و توجه به نقش شوراهای مبارزه با مواد مخدر استانها از جمله عوامل دارای اهمیت و ضروری در تدوین این سند است.

در پایان این جلسه مقرر شد در خصوص تدوین این سند دستگاهها ی اجرایی در قالب دو گروه در جلسه بعدی در دفتر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به بحث و تبادل نظر بپردازند.

کد مطلب 1545327

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