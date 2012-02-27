سند پیشگیری از اعتیاد در بهزیستی هرمزگان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سند حاصل تلاش فشرده متخصصان و صاحب نظران در زمینه اعتیاد و پیشگیری اولیه از اعتیاد است که در این تدوین سند تلاش شده است تا حداکثر مشارکت دستگاهها و سازمان های مسئول در امر فرهنگی و پیشگیری در سطوح ملی و استانی جلب شود.

چارچوب و روش تدوین این اسناد فرابخشی در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده تا هماهنگی بین این سند و دیگر اسناد مرتبط لحاظ شود.

در متن سند واژه "پیشگیری از اعتیاد" به معنای "پیشگیری اولیه از فرایند منجر به اعتیاد " شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف گاه گاهی، سوء مصرف و وابستگی آمده است.

در این جلسه اهمیت سند مشخص شد. همچنین راهکارهایی در امر مبارزه با کاهش عرضه، درمان و زیانگاهی مورد بررسی قرار گرفت.

تقویت رویکرد مداخلات فرابخشی و پیشگیری از اعتیاد، تقویت هماهنگی و همکاری های بخشی و فرابخشی پیشگیری از اعتیاد، تسهیل اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد، کاهش و رفع موانع موجود در اجرای برنامه، تعیین سهم دستگاهها و تبیین وظایف و حدود اختیارات، تقویت مشارکت در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در قالب سازمان های مردم نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا، تقویت پژوهش در زمینه پیشگیری از اعتیاد، تقویت ارزشیابی برنامه های پیشگیری از اعتیاد، ارتقاء دانش پیشگیری و آموزش، ارتقاء نیروی انسانی فعال در حوزه پیشگیری، تقویت و تشویق تدوین و اجرای برنامه های غیر متمرکز پیشگیری در سایر انسانها، استانداردسازی اقدامات به جای برنامه های توده ای و ناهمگون، عدم تمرکز در اجرا و توجه به نقش شوراهای مبارزه با مواد مخدر استانها از جمله عوامل دارای اهمیت و ضروری در تدوین این سند است.

در پایان این جلسه مقرر شد در خصوص تدوین این سند دستگاهها ی اجرایی در قالب دو گروه در جلسه بعدی در دفتر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به بحث و تبادل نظر بپردازند.