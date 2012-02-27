انتقاد مجدد پوتین از شیوه قتل قذافی/ آخرین وضعیت السنوسی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "عبدالله ناکر" رئیس شورای انقلابی طرابلس گفت : "عبدالله السنوسی" رئیس اطلاعات سابق لیبی در چنگ انقلابیون است.

وی با اشاره به برخی رایزنی ها با آمریکایی ها درباره پرونده السنوسی افزود: السنوسی اطلاعاتی در اختیار دارد که در صورت افشای آن لیبی بهای زیادی پرداخت خواهد کرد.

ناکر بدون اینکه دلایلی برای اثبات دستگیری السنوسی ارائه کند اظهار داشت : پس از پایان تحقیقات از السنوسی در آینده نزدیک حقایق بیشتری درباره وی منتشر می کنیم.

از سوی دیگر در پی تنش موجود میان مقامات جدید لیبی و نیجر وزارت خارجه این کشور به اتباع خود درباره سفر به لیبی هشدار داد.

در بیانیه وزارت خارجه نیجر آمده است : وزیر امور خارجه و وزیر امنیت ملی درباره سفر به لیبی به سبب نگرانی از حملات شبه نظامیان مستقل و خارج از قانون هشدار داده اند.

شایان ذکر است که مقامات جدید لیبی خواهان تحویل الساعدی قذافی فرزند دیکتاتور مقتول لیبی که در نیجر به سر می برد هستند اما نیجر تاکنون از تحویل وی به لیبی خودداری کرده است.

از سوی دیگر "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه درباره شیوه کشته شدن معمر قذافی به دست انقلابیون مصراته گفت: رفتار با قذافی ، همانند شیوه عصر حجری بود واز رفتارقرون وسطایی هم بدتر است.