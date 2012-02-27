نمایش"جاذبه های گردشگری ایران"نوروز آغاز می شود

محمد قی فاضلی، تهیه کننده و کارگردان مجموعه “جاذبه های گردشگری ایران” دبا اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: از هفته جاری ضبط این برنامه کلید خورده است و گروه تصویربرداری در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و استان کردستان مشغول کار هستند و پس از آن راهی استان های دیگر کشورمان می شوند تا اماکن تاریخی و تفریحی را به تصویر بکشند.

وی در ادامه افزود: “جاذبه های گردشگری ایران” با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 50 قسمت 10 دقیقه ای با تاکید بر اقتصاد گردشگری ساخته می شود و پخش آن از نوروز سال 91 در شبکه یک سیما آغاز می شود.

عوامل این مجموعه مستند ترکیبی عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: محمدتقی فاضلی، نویسنده: حجت کاغذچی، مدیر تولید: مجید صالحی، تصویربردار و صدابردار: سلیمان رضایی، تدوین: فرهاد سخت بخش.