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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۰:۴۹

در قاب سیما/

نمایش"جاذبه های گردشگری ایران"نوروز آغاز می شود

نمایش"جاذبه های گردشگری ایران"نوروز آغاز می شود

پخش مجموعه مستند "جاذبه های گردشگری ایران" تولید گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما، از نوروز آغاز می شود.

محمد قی فاضلی، تهیه کننده و کارگردان مجموعه “جاذبه های گردشگری ایران” دبا اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: از هفته جاری ضبط این برنامه کلید خورده است و گروه تصویربرداری در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و استان کردستان مشغول کار هستند و پس از آن راهی استان های دیگر کشورمان می شوند تا اماکن تاریخی و تفریحی را به تصویر بکشند.

وی در ادامه افزود: “جاذبه های گردشگری ایران” با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 50 قسمت 10 دقیقه ای با تاکید بر اقتصاد گردشگری ساخته می شود و پخش آن از نوروز سال 91 در شبکه یک سیما آغاز می شود.

عوامل این مجموعه مستند ترکیبی عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: محمدتقی فاضلی، نویسنده: حجت کاغذچی، مدیر تولید: مجید صالحی، تصویربردار و صدابردار: سلیمان رضایی، تدوین: فرهاد سخت بخش.

کد مطلب 1545332

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