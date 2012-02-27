محمد جواد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با راه اندازی سامانه سلامت ایرانیان پروندههای سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی قم الکترونیکی خواهند شد.
وی گفت: هر فرد که در مناطق روستایی زندگی میکنند دارای پرونده الکترونیکی خواهند شد.
وی ادامه داد: برای ایجاد پرونده الکترونیکی در روستاهای استان قم اقدام به جمع آوری اطلاعات در این زمینه شده است.
مدیر گروه گسترش و توسعه شبکه مرکز بهداشت استان قم بیان کرد: هم اکنون در روستاهای استان قم طرح پزشک خانواده در حال اجرا است.
وی افزود: هم اکنون در مراحل اولیه اجرای این طرح در کلیه روستاهای استان هستیم.
محمدیان گفت: پس از مرحله جمع آوری اطلاعات، همهٔ اطلاعات به شکل الکترونیکی وارد سامانه خواهد شد و با نرم افزار تحت وب دسترسی به اطلاعات افراد ممکن میشود.
وی با بیان اینکه این پرونده زیرساخت نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده است بیان کرد: هر فردی که دچار بیماری شد ابتدا نزد پزشک خانواده خود میرود و درصورت نیاز توسط پزشک خانواده به سطح دو یعنی متخصصین ارجاع میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه گسترش و توسعه شبکه مرکز بهداشت استان قم از راه اندازی سامانه ایرانیان در قم خبر داد.
محمد جواد محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با راه اندازی سامانه سلامت ایرانیان پروندههای سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی قم الکترونیکی خواهند شد.
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