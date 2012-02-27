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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

پگاه فارس قهرمان لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر شد

پگاه فارس قهرمان لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر شد

دیدار نهایی رقابت‌های لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر با برتری و قهرمانی تیم پگاه فارس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پگاه فارس موفق شد با نتیجه 73 بر 52 لوبون آمل را شکست داده و عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ دسته یک را از آن خود کند.

در دیدار رده بندی نیز تیم‌های فیروز قزوین و آسایشگاه فیاض بخش مشهد به مصاف هم رفتند که فیروز قزوین توانست با نتیجه 67 بر 54 از سد حریف گذشته و عنوان سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

دیدار نهایی رقابت‌های "سه به سه" نیز شب گذشته با حضور تیم‌های پگاه فارس و آسایشگاه فیاض بخش مشهد برگزار شد که با نتیجه 9 بر 5 به سود تیم پگاه فارس به پایان رسید. عنوان سومی این رقابت‌ها نیز از آن فیروز قزوین شد.

کد مطلب 1545341

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