پگاه فارس قهرمان لیگ دسته یک بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پگاه فارس موفق شد با نتیجه 73 بر 52 لوبون آمل را شکست داده و عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ دسته یک را از آن خود کند.

در دیدار رده بندی نیز تیم‌های فیروز قزوین و آسایشگاه فیاض بخش مشهد به مصاف هم رفتند که فیروز قزوین توانست با نتیجه 67 بر 54 از سد حریف گذشته و عنوان سوم این رقابت‌ها را به دست آورد.

دیدار نهایی رقابت‌های "سه به سه" نیز شب گذشته با حضور تیم‌های پگاه فارس و آسایشگاه فیاض بخش مشهد برگزار شد که با نتیجه 9 بر 5 به سود تیم پگاه فارس به پایان رسید. عنوان سومی این رقابت‌ها نیز از آن فیروز قزوین شد.