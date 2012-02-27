رونمایی از واکسن جدید در موسسه سرم سازی رازی با حضور رئیس جمهور

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین برنامه های سفر رئیس جمهوری به استان البرز اظهار داشت: احمدی نژاد که قرار بود پیش از این فردا به البرز سفر کند روز پنج شنبه وارد کرج می شود.

وی ادامه داد: رئیس جمهوری در این سفر یک روزه قرار است هشت هزار واحد مسکونی مهر استان البرز در ماهدشت و ... را افتتاح کند.

فرهادی گفت: رونمایی از واکسن دامی ساخت محققان کشور در موسسه واکسن و سرم سازی رازی دیگر برنامه رئیس جمهور در سفر به البرز است.

وی یادآور شد: احمدی نژاد همچنین در محل موسسه رازی با مدیران اجرایی استان و اساتید تحقیقات واکسن و سرم سازی نیز دیدار و گفتگو می کند.

وی حضور رئیس جمهوری به این استان را از طریق بالگرد اعلام کرد و از آمادگی استانداری البرز و مدیران اجرایی برای استقبال از رئیس جمهور و هیئت همراه خبر داد.