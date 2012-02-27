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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

پیش‌تولید یک فیلم سینمایی/

"بازگشت" توکلی سال آینده شروع می شود

"بازگشت" توکلی سال آینده شروع می شود

فیلم سینمایی "بازگشت" به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه‌کنندگی سعید سعدی اوایل سال 91 وارد مرحله پیش‌تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سعدی درباره فیلم سینمایی "بازگشت" گفت: طی توافق‌های اولیه مقدمات تولید پروژه «بازگشت» به همت سازمان توسعه سینمایی سوره و به کارگردانی بهرام توکلی شروع شده و در حال حاضر تحقیقات اولیه این فیلم بر اساس زندگی شهید دکتر احدی و برگرفته از کتاب هرمان حور آغاز شده است.

وی در ادامه افزود: بهرام توکلی علاوه بر کارگردانی نگارش فیلمنامه این اثر را بر عهده دارد و با تکمیل شدن فیلمنامه مراحل تولید این پروژه شروع می‌شود.

سعدی در ادامه درباره پیش‌تولید و زمان فیلمبرداری فیلم سینمایی "بازگشت" گفت: ما زمان نمایش این فیلم را برای جشنواره فجر سال آینده پیش بینی کردیم و بر همین اساس همزمان با نگارش فیلمنامه پیش‌تولید این اثر را از ابتدای سال 91 آغاز می‌کنیم.

بهرام توکلی فیلم‌های سینمایی "پابرهنه در بهشت"، "پرسه در مه" و "اینجا بدون من" را کارگردانی کرده است. "حرمان هور" از آثار برگزیده ادبیات دفاع مقدس در سال‌های اخیر است.
 

کد مطلب 1545344

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