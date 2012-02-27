به گزارش خبرنگارمهر، مناظره انتخاباتی زهره الهیان به عنوان کاندیدای جبهه متحد و علیرضا محجوب کاندیدای خانه کارگر عصر امروز در سالن مشرق دانشگاه الزهرا برگزار شد.

تشکیل کمسیون زنان از از اولویت های جبهه متحد در مجلس نهم

در ابتدای این نشست الهیان با بیان اینکه تشکیل کمیسیون زنان یکی از مهمترین برنامه‌های ما در مجلس نهم است، گفت: اگر کمیسیونی مربوط به حوزه زنان در مجلس شکل بگیرد، وظایف و مسائل مربوط به زنان را سریعتر پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بانوان در مجلس هشتم افزود: ماده ویژه بانوان در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید که دولت طی آن موظف شده است سند توسعه زنان را تصویب کند که مسکن، اشتغال، حضور اجتماعی، مسائل حقوقی و قضایی و دادگاه خانواده در این ماده پیش بینی شده است. که یک قانون خوبی در جهت پیشبرد توانمندیها و پیشرفت زنان در جامعه است.

محجوب: به کاندیداهای زن رای بدهید

در ادامه علیرضا محجوب با اشاره به اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با شور و نشاط ویژه ای برگزار خواهد شد، گفت: من تنها کاندیدای خانه کارگر هستم و از کسانیکه من را در لیست انتخاباتی خود قرار دادند تشکر می کنم.

وی با بیان اینکه جامعه زنان نشان داده است که از توانمندی ها و استعدادهای ویژه ای برخوردار هستند گفت: باید ازتوانمندی‌های زنان در حوزه مدیریتی نیز استفاده شود.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه حدود 60 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما را بانوان تشکیل می دهند، تاکید کرد: بنابراین مسئولیت ها در حوزه زنان نیز باید تغییر کند و تأثیرگذاری آنان در کانون های تصمیم گیری مانند مجلس افزایش یابد. لذا از شما دعوت می کنم که به کاندیداهای زن بیشتر رأی بدهید.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مجلس برای ورود نیروی کار به جامعه گفت: امروز درصد بیکاران زن بیشتر از بیکاران مرد است و همین امر مجلس را بر آن داشت که قانون بیمه بیکاری جدید را مصوب کند که شامل همه متقاضیان کار می شود.

عضو فهرست صدای ملت افزود: بیکارانی که به مدت 6 ماه در انتظار کار باشند، اگر مجرد باشند 40 درصد، اگر متأهل باشند 60 درصد بیمه بیکاری به آنان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه قانون بیمه بیکاری از قانون هایی است که اسباب امیدواری و نشاط را در بازار کار فراهم می سازد، گفت: من در 4 دوره ای که نماینده مجلس بودم بارها برای تصویب این قانون تلاش کردم که بالاخره مجلس هشتم توانست آن را تصویب کند.

وی ضمن دفاع از اقدامات بانوان مجلس هشتم گفت: من شاهد تلاش های نمایندگان زن برای احقاق حقوق زنان در مجلس بودم، وبه پیشنهاد می دهم حتما به خانم الهیان رأی می دادم.

این کاندیدای خانه کارگر همچنین در مورد مواضعش در مورد فتنه 88 که مورد سوال یکی از دانشجویان بود، گفت: در فردای روز انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خانه کارگر مواضعش را به طور رسمی اعلام کرده است و دیگر هیچ موضعی از سوی این نهاد اعلام نشد برای اینکه ضرورتی هم نمی‌دید؛ بنابراین در این مورد مواضع‌مان را به طور رسمی اعلام کرده‌ایم.

وی همچنین در مورد عملکرد مجلس ششم گفت: من در دوره مجلس ششم در انتخابات میان دوره ای وارد مجلس شدم و نامم هم در لیست اصلاح‌طلبان نبود و یک کاندیدای مستقل بودم.

وی افزود: ما باید تاریخ را با واقعیت های تلخ و شیریت آن بپذیریم و نقاط قوتش را تجلیل و نقاط ضعفش را انتقاد کنیم.

محجوب تأکید کرد: در مجلس ششم از جنبه های حقوقی انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما من خودم نیز به مواضع اقتصادی آن، نقد داشتم.

محجوب: تصمیم نمایندگان مجلس ششم در مورد تعلیق انرژی هسته ای ساده لوحانه بود

دبیرکل خانه کاگر همچنین در مورد تعلیق انرژی هسته ای در دوران اصلاحات گفت: نمایندگان مجلس ششم تصور نمی کردند که این کار درست نباشد و می خواستند مشکلات کشور را حل کنند هرچند که ساده لوحانه تصمیم گرفتند و من نیز خود شاهد بودم که رئیس جمهور وقت نیز به نامه نمایندگان اعتراض کردند.

وی همچنین با انتقاد از قانون هدفمندسازی یارانه ها که در مجلس هشتم مصوب شده است، ادامه داد: مجلس هشتم نیز نقاط ضعفی در مسائل اقتصادی دارد، که ما نیز باید نگاه‌مان نسبت به عملکرد دولت ها و مجلس آسیب شناسانه باشد و نه تخریب و انتقاد.

محجوب همچنین با بیان اینکه من طرفدار اقتصاد مختلط هستم، گفت: من از ابتدا موافق قانون خصوصی سازی که هم در مجلس ششم و هم در مجلس هشتم پیگیری شده است، نبوده ام و اقتصاد دولتی را هم مناسب نمی‌دانم و تنها اقتصاد مختلط که در قانون اساسی آمده است موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ما خواهد شد.

وی تأکید کرد:در سال جاری برابر آمار رسمی بیش از 1000 واحد تولیدی دچار بحران شده‌اند که درصد زیادی از اینها ناشی از هدفمندسازی یارانه ها بوده است.

نماینده مجلس هشتم همچنین با انتقاد از سیاست دولت در همسان سازی نرخ ارز گفت: این امر موجب کاهش ارزش پول ملی شد و هم موجب سودا گری و غارت در بازار سکه و ارز شد و تصمیماتی گرفته شد که مناسب با قانون اساسی نیست.

محجوب: دولت کارفرمای بزرگ است که بدون مسئولیت بر اقتصاد حکمرانی می کند

وی با بیان اینکه در دولت رجایی دولت وزنش در اقتصاد ملی 29 به 100 بوده است، گفت: این معیار وزن متعادلی در اقتصاد تلقی می شود؛ اما در دولت فعلی رقم 29 از مرز 90 هم گذشته است، بنابراین دولت به کارفرمای بزرگی تبدیل شده است که بدون مسئولیت در اقتصاد ما حکمرانی می کند.

در ادامه این مناظره الهیان با مقایسه رویکرد اقتصادی دوران حاکمیت اصولگرایان با دوران حاکمیت اصلاحات گفت: در مجلس ششم با وجود مشکلات و معضلات عدیده اقتصادی که در جامعه وجود داشت، این مجلس اولویت خودش را توسعه سیاسی قرار داد و در این روند هم به بن بستی برخورد کرد که از درون این مجلس قرار بود نظام به چالش کشیده شود و اعتصاب و استعفای نمایندگان، نامه 127 نفر از نمایندگان خطاب به مقام معظم رهبری و بحث نوشاندن جام زهر به ایشان از جمله مواردی است که این مجلس را زیر سوال می برد.

عضو فراکسیون زنان افزود: اما در دوران حاکمیت اصولگرایان این روند تغییر کرد و در مجلس هفتم مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت قرار گرفت و در مجلس هشتم نیز با طرح هدفمندسازی یارانه ها سعی شد که یک طراحی بزرگ اقتصادی در جامعه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه قرار بود این طرح با شیب تندی اجرا نشود، تصریح کرد: بعد از75 جلسه کارشناسی میان دولت و مجلس این طرح به تصویب رسید که اگر دولت طبق قانون عمل کند، مزایای آن در جامعه آشکار می شود.

نماینده مردم تهران با اشاره به عملکرد مجلس در مدت زمانی که بازار سکه و ارز افسار گسیخته شده بود، گفت: چندین بار وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شدند و نظارت مجلس بر روند تصاعدی قیمتها افزایش یافت و توانست دست دلالان را قطع کند و البته تحریم بانک مرکزی و نفت ایران نیز مزید بر علت شده بود.

وی همچنین با اقدام مقابله به مثل ایران در بحث تحریم نفت، گفت: با قطع صادرات نفت به کشورهای اروپایی، الان با توجه به اینکه آنان در اوج نیاز به انرژی هستند خودشان تاوان تصمیماتشان را می پردازند.

الهیان :اقتصاد باید مردمی شود

الهیان با بیان اینکه برای رشد و شکوفایی اقتصاد باید به سمت مردمی شدن آن پیش برویم، گفت: در جهت تولید و افزایش اشتغال زایی باید تشکل های مردمی وارد صحنه شوند و با تقویت تعاونی‌ها اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، به جای اینکه از انحصار دولتی در دام انحصار خصوصی بیفتیم به بخش مشارکت مردمی بها دهیم که در این زمینه نیز ما به دولت نقدهایی داریم.

الهیان: اعضای جبهه متحد حقوق مادام العمر نمایندگان را به مصلحت نمی دانستند

کاندیدای جبهه متحد همچنین در مورد حقوق مادام‌العمر نمایندگان که مورد سوال یکی از دانشجویان بود، گفت: اعضای جبهه متحد تصویب شدن این طرح را به مصلحت نمی‌دانستند، البته نمایندگان دوره‌های قبل به لحاظ معیشتی مشکلاتی دارند که باید راهکارهایی برای آنان اندیشیده شوند، اما راه حل آن حقوق مادام العمر نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اصولگرایان با لیست وارد انتخابات نشده‌اند، گفت: عده‌ای از دوستان فکر می‌کردند حالا که رقیب جدی نداریم باید خودمان با یکدیگر رقابت کنیم.

الهیان با بیان اینکه اعضای جبهه شخصیت‌های وزینی هستند ادامه داد: آیت الله مهدوی کنی، پدر روحانی این جبهه هستند و در تقویت و اتحاد میان اصولگرایان کمک به سزایی انجام داده‌اند و با توجه به حساسیت و اهمیت انتخابات مجلس، جامعتین وارد میدان شده اند و وقت گذاشته اند که امیدواریم جبهه متحد اصولگرایان نیز در رقابت ها پیروز شوند.

در ادامه این مناظره محجوب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسانی شامل حقوق بیمه بیکاری می شوند، گفت: ملاک این است که کسی که جویای کار باشد و حداقل 6 ماه در انتظار باشد، طبق ضوابط وزارت کار شامل دریافت حقوق بیکاری می شود اما باید در این مدت آموزش های لازم را ببیند و اگر کسی از پذیرش آموزش ها امتناع کند، مستمری آن قطع خواهد شد.

الهیان:11 روز خانه نشینی و تمرد از ولایت فقیه برای ما قابل قبول نیست

همچنین در ادامه الهیان در پاسخ به این سوال که چرا کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شان دولت را تخریب می کنند، گفت: این طور نیست ما حساب دولت را از جریان انحرافی جدا کرده‌ایم. اما با توجه به همه احترام ها و حمایت های ما از اقدامات خوب دولت، انحرافات فکری و فرهنگی و همچنین پرونده های اقتصادی که برای افراد پیرامون دولت وجود دارد؛ نمی توانیم نسبت به آنها ساکت باشیم.

وی با بیان اینکه از اقدامات دولت در جهت خدمت رسانی حمایت می کنیم و در کنار آن نقدهای مشتفقانه هم داریم،تاکید کرد: 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور و تمرد از ولایت فقیه برای ما قابل تحمل نیست.

محجوب: من سخنگوی خاتمی نیستم

همچنین محجوب در پاسخ به این سوال که مواضع آقای خاتمی نسبت به انتخابات چیست؟ گفت: من سخنگوی کسی نبوده و نیستم بنابراین نمی توانم راجع مواضع خاتمی صحبت کنم، من فقط می توانم از مواضع خانه کارگر صحبت کنم.

محجوب: تمام دولتها دلسوز نظام هستند

دبیرکل خانه کارگر در مورد انتقاد از عملکرد دولتها گفت: تمام دولت ها چه در گذشته و همچنین دولت کنونی دلسوز نظام هستند و برای جامعه خدمت می کنند که یک سری ایرادات و اشکالاتی دارند، اما نمی شود که هرکسی که دوره اش تمام شد تمام اقداماتش را با دید منفی نگاه کنیم؛ چرا که اگر تمام تصمیمات یک دولتی غلط باشد تداوم نمی یابد و 6 ماهه ساقط می شود.

وی افزود: دولت مجموعه برایند قانونی است که بر اساس برنامه مشخصی حرکت می کند و دولتی که وجاهت قانونی داشته باشد به نظر من دلسوز نظام است و ما باید دلسوزی هایش را تمجید و بدی هایش را نقد کنیم.

محجوب همچنین در مورد سوال از رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور مسئول است و باید به نمایندگان ملت پاسخگو باشد و این فقط یک سوال است، استیضاح نیست و البته رئیس جمهور هم نگفتند که من پاسخگو نیستم ولی حاشیه های پیرامون این موضوع باعث شده که تاکنون این امر صورت نگیرد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا شما اصلاح طلب هستید یا اصولگرا گفت: در مجلس پنجم قرار بود در لیست جامعه روحانیت مبارز قرار بگیرم که بعد دوستان منصرف شدند، در مجلس ششم نیز به صورت مستقل وارد انتخابات شدم، در مجلس هفتم در لیست اصلاح طلبان قرار گرفتم و در این دوره هم در لیست اصلاح طلبان و هم در لیست اصولگرایان هستم.

محجوب: نماینده جناح خاصی نیستم/ تنها نماینده خانه کارگر هستم

کاندیدای فهرست صدای ملت افزود: من نماینده سیاسی جناح خاصی نیستم و تنها نماینده خانه کارگرم، بنابراین می کوشم برای دفاع از حقوق صنفی کارگران با دیگر گروه های سیاسی در ارتباط و تعامل باشم و احتیاط حکم می کند که وارد بازی های سیاسی نشوم چرا که این امر تضییع کردن حقوق قشری است که به نمایندگی از آنان در مجلس حضور دارم.

در ادامه کاندیدای جبهه متحد با بیان اینکه افرادی که در درون لیست جبهه متحد قرار گرفته اند بر اساس معیار و اصول اصولگرایی سنجیده و انتخاب شده اند، گفت: ما شاهدیم که در این دوره چند تن از کسانیکه اسمشان در انتخابات گذشته در فهرست انتخاباتی جبهه متحد بوده حذف شده است، بنابراین اصولگرایی یک چهارچوب مشخص دارند که افراد بر اساس آن سنجیده می شوند.

در پایان این مناظره محجوب در پاسخ به این سوال که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی چه اقداماتی در مجلس صورت گرفته است، گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی یکی از دغدغه های ما در مجلس بود که مجلس نیز بودجه ای برای آن در نظر گرفته است اما هنوز عملیاتی نشده که امیدواریم در روزهای باقیمانده مجلس به تحقق برسد.