آذربایجان شرقی در مناسب ترین شرایط امنیتی برای برگزاری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب حقیقی افزود: هم اکنون تمهیدات لازم و کافی در سطح استان برای تامین امنیت صندوقها و شعب اخذ رای به انجام رسیده و هیچ مشکلی در این رابطه در حوزه های 13گانه انتخابیه استان وجود ندارد و نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی و آذربایجان شرقی در حال حاضر در بهترین شرایط امنیتی قرار دارد، اظهار کرد: فضای آرام و بدون کوچکترین تهدیدی را در فضای سیاسی و اجتماعی و امنیتی کشور و سراسر استان شاهدیم که این موضوع نوید برگزاری یک انتخابات آرام و پرشور را می دهد.

حقیقی با اشاره به آغاز به کار فعالیتهای کمیسیون امنیتی شورای تامین استان از مهر ماه گذشته، گفت: این کمیسیون پیش از آغاز فعالیت ستاد انتخابات استان فعال شده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس، نیروهای مورد نیاز سر صندوقهای رای برآورد گردیده و نسبت به تامین آنها اقدام شد که درکنار این موضوع، تمهیدات لازم برای آموزش نیروهای حفاظت از شعبات به انجام رسید.

حقیقی ادامه داد: بنا به نیاز، نشستهای تخصصی امنیتی و انتظامی توسط کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات استان در شهرستانها برگزار شده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت تامین امنیت برعهده نیروی انتظامی است، افزود: تمامی هماهنگیها و فعالیتهای مرتبط به انجام رسیده است و تمامی نیروها در آمادگی کامل به سرمی برند.