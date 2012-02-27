9 تصویر؛ از تصویر هوایی فلسطین تا کمک آمریکا به کرزای!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات خاورمیانه و کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه در تونس بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ آخرین عکسبرداری هوایی از فلسطین

روزنامه البیان امارات به ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به حقوق فلسطینیان اشاره دارد که این روزها با هتک حرمت مسجد الاقصی وارد فاز خطرناکی شده است.

کابوس هتاکان به قرآن کریم

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری سرنوشت بدی را برای نظامیان آمریکایی که حرمت مقدسات اسلامی را زیر پاگذاشتند، متصور شده است.

واقعیت دموکراسی آمریکایی

پایگاه العالم امروز به ادعای دروغین آمریکا و "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه این کشور در زمینه دموکراسی اشاره دارد، جایی که آمریکا با بدترین ابزار مخالفان خود را سرکوب می کند.

شرایط بد بورس قطر

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به وضعیت نابسامان بورس اوراق بهادار در قطر اشاره دارد که سهامداران را بسیار نگران کرده است.

قانون اساسی چیست؟!

پایگاه الانتقاد لبنان امروز برخی مخالفان برگزاری همه پرسی قانون اساسی در سوریه را به چالش کشیده که حتی نمی دانند واژه قانون اساسی به چه موضوعی اطلاق می شود.

آتش زیر خاکستر

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به وضعیت شکننده سیاسی در یمن پس از برگزاری انتخابات تنها با یک نامزد اشاره کرده است.

کابوس هرشب نظامی صهیونیست

الرایه قطر

کمک آمریکا به حامد کرزای!

الشرق الاوسط

افزایش همزمان قیمتها؛ بدون شرح

العالم