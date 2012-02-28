رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات و برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه اندازی اینترنت پاک در کشور اظهار داشت: وجود آسیب های امنیتی در کنار آسیبهای فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در شبکه اینترنت امروزه بسیاری از کشورها را وادار کرده که شبکه ای موازی در کنار اینترنت راه اندازی کنند.

امروز اعتمادی به شبکه اینترنت نیست

وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است به موازات شبکه اینترنت در کشور ما نیز شبکه ای با محتوای اینترنت پاک راه اندازی شود، گفت: این هم یک نوع تعبیر است؛ البته می دانید که امروز اعتمادی به شبکه اینترنت نیست و اینکه بخواهم وارد این بحث شویم قطعا طولانی خواهد بود اما توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از کشورها امروز برای کارهای جدی شان شبکه ای موازی اینترنت را در کشور خود راه اندازی کردند.

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه مشابه ایده شبکه ملی اطلاعات که ما امروز آن را به عنوان برنامه درحال پیاده سازی داریم امروز در بسیاری از کشورها شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: براین اساس من فکر می کنم یکی از راههای شکل گرفتن اینترنت پاک به صورت منطقه ای و بین المللی، ارتباط همین شبکه های امن و پاک است که می تواند شبکه ای را فراتر و با محتوای سودمندتر برای انسانها شکل دهد.

اغلب کشورها مجبور به پالایش محتواهای غیراخلاقی اینترنت شده اند



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز اینترنت به اذعان مجامع بین المللی تا حدود زیادی از اهداف خود که تامین ارتباطات برای دهکده واحد جهانی بود فاصله گرفته است به مهر گفت: امروز شاهد هستیم که عمدتا صاحبان محتوا، کسب و کارهایی را به خاطر سودجویی و بعضی تجارتهای کثیف و غیراخلاقی وارد شبکه های اینترنت کرده اند به نحوی که در اغلب نشستهای جهانی به این مسائل اشاره می شود.



تقی پور با تاکید براینکه حتی اتحادیه جهانی مخابرات سال 2009 را با عنوان سال حفاظت از کودکان در برابر آسیبهای اینترنت نامگذاری کرد افزود: این نشان می دهد در کنار مزیتهایی که در شبکه باند پهن اینترنت متصور هستیم این شبکه امروز آسیبهایی هم به ویژه برای کشورهایی که قائل به ارزشهای ملی ، خانوادگی و اعتقادی هستند وارد کرده است.



وی تصریح کرد: در این راستا بسیاری از کشورها مجبور به پالایش محتواهای غیراخلاقی و غیرمفید شبکه اینترنت شده اند که به ابعاد مختلف اجتماعی و سطوح مختلف برای جوانان و خانواده ها ضرر و زیان وارد می کند؛ حتی بسیاری از این جوامع تلاش کرده اند که راه حلی برای این موضوع پیدا کنند که به نظر ما اینترنت پاک یک راه حل جامع و کامل است.