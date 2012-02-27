20 میلیارد تومان اعتبار به مشاغل خانگی ملارد اختصاص یافت

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در گذشته هفت میلیارد تومان اعتبار سهمیه مشاغل خانگی به شهرستان ملارد اختصاص یافت.

وی افزود: طی رایزنی و هماهنگی های لازم، این میزان اعتبار به 20 میلیارد تومان در شهرستان ملارد افزایش یافت.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه دستگاه ها و اداراتی که در مورد ایجاد مشاغل خانگی وظایفی را بر عهده دارند، باید نهایت بهره برداری را داشته باشند.

بورد ادامه داد: باید با ایجاد مشاغل خانگی در بخش های صنعتی و تولیدی، میزان بیکاری در شهرستان ملارد کاهش یابد.

فرماندار شهرستان ملارد ادامه داد: افراد همچنین می توانند طی هماهنگی، درخواست خود را برای دریافت وام و تسهیلات مربوط به مشاغل خانگی ارائه دهند.