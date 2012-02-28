کارخانه آسفالت کرج در هر ساعت 240 تن تولید دارد

سیف الدین جعفری به خبرنگار مهر گفت: کارخانه آسفالت کرج در هر ساعت 240 تن آسفالت تولید می کند اما به دلیل برودت و سرمای هوا این امکان وجود ندارد که عملیات عمرانی به منظور آسفالت خیابانهای سطح کرج صورت گیرد.



وی افزود: شهرداری کرج برای سال آینده نیز بالغ بر 80 میلیارد جهت آسفالت معابر، روکش و لکه گیری تخصیص داده است.



جعفری گفت: کارخانه مدرن تولید آسفالت در ساعت 240 تن آسفالت تولید می کند.

وی اظهار کرد: در گذشته پیمانکاران آسفالتی را خریداری می کردند که قیمت بالایی داشت و از کیفیت مطلوبی هم برخوردار نبود اما اکنون با ایجاد کارخانه آسفالت اتوماتیک بخش مهمی از این مشکل رفع می شود و در سال آینده تغییرات شگرفی در سطح شهر کرج ایجاد خواهد شد.