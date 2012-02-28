  1. استانها
  2. البرز
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

کارخانه آسفالت کرج در هر ساعت 240 تن تولید دارد

کارخانه آسفالت کرج در هر ساعت 240 تن تولید دارد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان عمران ونوسازی شهرداری کرج گفت: کارخانه آسفالت کرج در هر ساعت 240 تن آسفالت تولید می کند و در سال آینده نیز شهرداری کرج مبلغ 80 میلیارد برای معابر و لکه گیری آسفالت سطح شهر در نظر گرفته است.

سیف الدین جعفری به خبرنگار مهر گفت: کارخانه آسفالت کرج در هر ساعت 240 تن آسفالت تولید می کند اما به دلیل برودت و سرمای هوا این امکان وجود ندارد که عملیات عمرانی به منظور آسفالت خیابانهای سطح کرج صورت گیرد.

وی افزود: شهرداری کرج برای سال آینده نیز بالغ بر 80 میلیارد جهت آسفالت معابر، روکش و لکه گیری تخصیص داده است.

جعفری گفت: کارخانه مدرن تولید آسفالت در ساعت 240 تن آسفالت تولید می کند.

وی اظهار کرد: در گذشته  پیمانکاران آسفالتی را خریداری می کردند که قیمت بالایی داشت و از کیفیت مطلوبی هم برخوردار نبود  اما اکنون با ایجاد کارخانه آسفالت  اتوماتیک بخش مهمی از این مشکل رفع می شود و در سال آینده تغییرات شگرفی در سطح شهر کرج ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 1545353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها