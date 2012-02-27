دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر/ اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی شهرستان قم طی یک اقدام اطلاعاتی و عملیاتی سه نفر از فعالان تهیه و توزیع مواد مخدر را دستگیر و در بازرسی از منازل آنان مقادیری از نوع تریاک و شیشه کشف و ضبط شد.



ماموران نیروی انتظامی شهرستان قم به دنبال خبری مبنی بر اینکه سه نفر در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می‌کنند رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



ماموران پلیس فعالیت‌های این سه نفر را به صورت دقیق و نامحسوس تحت نظر گرفتند و با شناسایی مخفیگاه آنان پس از هماهنگی با مراجع قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه هر سه نفر را دستگیر کردند.



در این بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه مته‌مان مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک و شیشه به همراه آلات توزیع مواد مخدر کشف و ضبط شد.



دستگیر شدگان فوق پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی اعزام شدند.



اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی در قم



طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در قم اجرا شد.



در راستای اجرای طرح ویژه ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز، ماموران یگان امداد نسبت به اجرای این طرح در محدودهٔ تعدادی از کلانتری‌های قم اقدام کردند.



با اجرای این طرح ۲۰دستگاه موتورسیکلت فاقد مدارک و پلاک و دو دستگاه خودرو متخلف توقیف، ۱۴نفر نگهدارنده مواد مخدر و ۹نفر افاغنه غیر مجاز دستگیر و مقادیری مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.



مته‌مان دستگیر شده به همراه پرونده قضایی به دادسرا اعزام شدند.



شرکت در انتخابات یک تکلیف است



فرمانده انتظامی استان قم در جلسه هدایت سیاسی که با حضور جمعی از مسئولان، معاونان و کارکنان فرماندهی انتظامی قم برگزار شد بیان کرد: ما علاوه بر شرکت گسترده، وظیفه تامین امنیت و نظم برگزاری انتخابات را بر عهده داریم.



مهدی توکلی با تاکید بر اینکه حضور هر فرد در انتخابات اهمیت دارد، افزود: حضور یک نفر در انتخابات و دادن یک رای یعنی اضافه شدن یک سرباز در جبهه حفظ نظام اسلامی.



وی در ادامه با بیان اینکه انقلاب‌هایی که امروز در منطقه رخ داده است، انقلاب ما را به عنوان الگو انتخاب کرده است تصریح کرد: ‌ حضور مردم در انتخابات می‌تواند نمونه‌ای از یک الگوی مردم سالاری در دنیا باشد.



سردار توکلی افزود: ‌هر چقدر حضور ما در انتخابات پررنگ‌تر باشد، اقتدار نظام بیشتر به نمایش گذاشته می‌شود و اگر ما آگاهانه و مسئولانه در انتخابات شرکت کنیم با انتخاب افراد صالح و اصلح آینده کشور تضمین خواهد شد.



وی با بیان اینکه مجلس بیانگر مطالبات مردم و عصاره ملت است که می‌تواند آرمان‌ها و ایده‌های مردم را بارور کند اظهار داشت: اقتدار مجلس و شکوفایی اقتصادی کشور در گروی انتخاب نماینده اصلح است.



وی عنوان کرد: ‌ پایبندی به مبانی دین، ولایت مداری و معتقد بودن به اصل ولایت فقیه، اعتقاد به مبانی اسلام، عدم وابستگی به جریان انحرافی و ساده زیستی از شرایط انتخاب نماینده اصلح است.



فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به عوامل فتنه اظهار داشت: خصلت انقلاب همیشه این است که هر کس از مسیر انقلاب منحرف شود سقوط خواهد کرد.



وی ادامه داد: ‌حضور پرشور و آگاهانه در انتخابات با پیروی از ولایت، موجب وحدت و نشاط و همچنین انسجام در کشور می‌شود و فتنه‌ها و عملیات روانی دشمن را خنثی می‌کند.