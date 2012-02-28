کرج آماده استقبال از بهار و میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اصغر کمالی زاده برپایی آیین و سنت های ایرانی را شور و شوق مردمان ایران زمین دانست و بر حفظ و یادآوری این آیین ها تاکید کرد.

وی از آغاز به کار ستاد استقبال از بهار در قالب چهار کمیته و کارگروه خبر داد.

کمالی زاده فعالیت معاونت های فنی عمرانی، حمل و نقل ترافیک، فرهنگی اجتماعی و خدمات شهری شهرداری کرج در این ستاد را یادآور شد و عنوان کرد: برنامه ریزی های مدونی برای اجرای طرح های ستاد استقبال از بهار پیش بینی شده است که آماده سازی شهر برای ورود به سال جدید از مهمترین سرفصل های کاری ستاد استقبال از بهار است.



منطقه 6 شهرداری کرج به استقبال بهار رفت



رئیس اداره خدمات شهری منطقه 6 شهرداری کرج از پاکسازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح منطقه در راستای استقبال از بهار خبر داد.



اسماعیل دمشقی با اعلام این خبر افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل بهار واحد خدمات شهری منطقه اقدام به پاکسازی و رنگ آمیزی دیوارهای سطح منطقه کرده است.



وی تعویض پرچم های منطقه و جمع آوری پلاکاردهای غیر مجاز را از دیگر اقدامات این واحد عنوان کرد و گفت: تاکنون پرچم های موجود در منطقه میادین، پل حصارک، میدان امام حسین و میدان بدر تعویض شده است.



دمشقی با اشاره به شستشوی جداول سطح منطقه به صورت روزانه بیان کرد: 20 عدد از زمین های بایر موجود در منطقه پاکسازی شده است.



اجرای طرح های سازمان پایانه های کرج با هدف ارائه خدمات بهینه به شهروندان/ ساماندهی محوطه مقابل ترمینال شهید کلانتری



مدیرعامل سازمان پایانه های کرج گفت: اجرای طرح های مختلف این سازمان ارائه خدمات بهینه به شهروندان در ایام مختلف سال به ویژه ایام آغاز تعطیلات مدارس و نوروز است.



داوود شعبانی با بیان این مطلب افزود:تحقق این موضوع از سر فصل های مهم و اولویت دار سازمان پایانه های کرج است.

وی ارائه خدمات مساعد در قالب خدمات مسافربری برون شهری را منوط به طراحی و تدوین برنامه های کارشناسی و قابل اجرا دانست و عنوان کرد: این مهم با جدیت از سوی کارشناسان فعال در این سازمان پیگیری می شود.

شعبانی با اشاره به حجم فعالیت سازمان پایانه های مسافر بری کرج به ویژه در ایام تعطیلات اظهارداشت: اهم برنامه ریزی های سازمانی برای این ایام فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تقاضای سفرهای برون شهری است.



احداث بلوار خوارزمی بار ترافیکی منطقه را کاهش می دهد



عضو و رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج در بازدید از پروژه های منطقه 6 رضایتمندی شهروندان را منوط به تسریع در اجرای پروژه ها دانست و خواستار تسریع در احداث بلوار خوارزمی شد.



عزیز صدرنژاد به همراه مدیر منطقه 6 و جمعی از مسئولین منطقه از پروژه های عمرانی و فضای سبز منطقه بازدید کردند.



وی در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از روند پروژه های منطقه راهکارهایی مبنی بر تسریع در اجرای پروژه ها بیان کرد و افزود: این امر موجبات رضایتمندی شهروندان منطقه را فراهم می آورد .



جداول موجود در منطقه 8 با اجرای کلکتور جمع آوری آبهای سطحی سازماندهی می شوند



مدیر منطقه 8 شهرداری کرج گفت: با اجرای طرح ایجاد کلکتور در خیابان برغان، جداول موجود در این منطقه سازماندهی می شوند.



فرج الله ایلیات با اذعان بر وجود تعداد بالای جداول و جوی های آب در سطح منطقه به مغعضل آب های سطحی منطقه 8 اشاره کرد و گفت: اتخاذ تصمیم به منظور اجرای طرح های عمرانی برای رفع این معضل از برنامه های مهم با توجه به مردم نهاد بودن ساختار شهرداری است.

ایلیات با اشاره به مشکلات ساخت و ساز در منطقه اسلام آباد عنوان کرد: ساخت وسازها در این منطقه تحت تاثیر آب های سطحی قرار گرفته اند و این امر از عوامل ممانعت در ساخت وساز در این منطقه است.



پروژه های منطقه 6 جهت احداث زیر ساخت های شهرسازی انجام می شود



رئیس شورای اسلامی شهر کرج به همراه محمدرضا صیفی مدیر منطقه 6 و جمعی از مدیران این منطقه از پروژه های در حال اجرا در منطقه بازدید کرد.



محمود دادگو هدف از این بازدید را ارزیابی نحوه اجرای پروژه ها عنوان کرد و افزود: شهرسازی مناسب و استاندارد از جمله اهداف شورا و شهرداری کرج است و بررسی رسیدگی به نحوه ی اجرای پروژه ها در این امر ضروری است.



این مسئول در بازدید از پروژه های این منطقه بیان کرد: پروژه های منطقه 6 در جهت احداث زیر ساخت های شهرسازی و با رعایت استانداردهای شهری انجام می شود.