بهرام شفیع در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص عملکردش در فدراسیون هاکی گفت: ورزش هاکی در ایران طی سه سال متوالی عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را از آن خود کرده است و این در حالی است که کمتر رشته‌ ورزشی به این موفقیت در سال‌های اخیر رسیده است، ضمن اینکه درحال حاضر ورزش هاکی ایران در کنفدراسیون هاکی آسیا از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تیم ملی هاکی داخل سالن ایران سال گذشته در تورنمنت بین المللی روسیه که تیمهای قدرتمندی از سراسر جهان حضور داشتند به مقام قهرمانی رسید، گفت: همچنین تیم ملی هاکی ایران برای نخستین بار به نمایندگی از قاره آسیا در رقابتهای جام جهانی 2011 لهستان حضور یافت و رتبه نهم این دوره از مسابقات را کسب کرد.



رئیس فدراسیون هاکی در خصوص مسابقات لیگ هاکی گفت: لیگ برترهاکی در بخش آقایان تا سال گذشته با شرکت 8 تیم برگزار می‌شد ولی امسال به دلیل ظرفیت بالای تیم های باشگاهی هاکی کشور 16 تیم در رقابتهای لیگ برتر این ورزش شرکت کردند که در 4 گروه چهار تایی در 4 منطقه کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که نهایتا 4 تیم باقی ماندند.

وی با بیان اینکه چهارشنبه هفته جاری دور برگشت مرحله نیمه نهایی در بخش آقایان برگزار خواهد شد، گفت: در این رقابتها تیم هیئت هاکی آذربایجان غربی به مصاف تیم هاکی شهرداری اراک در این شهر و تیم هاکی نفت و گاز گچساران با تیم هاکی مسکن و شهرسازی گلستان در گرگان دیدار خواهند داشت و فینال این دوره ازمسابقات اواسط هفته آینده در تهران برگزار خواهد شد.

شفیع اضافه کرد: همچنین 9 تیم هاکی در بخش بانوان در لیگ برتر امسال بصورت دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم هاکی لرستان در این رقابتها به مقام قهرمانی رسید.

وی در ادامه در خصوص مسابقات برون مرزی تیم ملی هاکی در سال آینده گفت: تیم ملی زیر 21 سال هاکی روی چمن کشورمان 13 تا 23 اردیبهشت ماه سال آینده به منظور شرکت در هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی زیر21 سال آسیا به مالاکاوی مالزی اعزام می شوند.

رئیس فدراسیون هاکی با بیان اینکه تیم ملی سالنی هاکی آقایان برای حضور در چهارمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا که از 28 تا 4 آذر سال آینده برگزار خواهد شد به اسلام آباد خواهند رفت، گفت: همچنین تیم ملی سالنی هاکی بانوان به سومین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا که از 3 تا 8 مهرماه برگزار می شود به بانکوک اعزام می شوند.