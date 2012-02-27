تعداد کاندیداهای انتخاباتی خراسان جنوبی به 34 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طاهری روز دوشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان اظهارداشت: در مهلت قانونی ثبت نام 50 کاندیدا در استان ثبت نام کردند که از این تعداد پنج نفر انصراف و 11 نفر رد صلاحیت شدند.

وی گفت: از مجموع تایید صلاحیت شدگان استان هفت نفر در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان، هشت نفر در حوزه قاینات، 9 نفر در حوزه نهبندان و سربیشه و 11 نفر در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه بودند.

طاهری ادامه داد: بعد از اعلام زمانی قانونی تبلیغات یک نفر از کاندیداهای حوزه انتخابیه فردوس انصراف خود را اعلام کرد و تعداد کانیداهای این حوزه به 10 نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی 567 صندوق اخذ رای آرای مردم را جمع آوری خواهند کرد، بیان داشت: از این تعداد 241 صندوق ثابت و 326 صندوق سیار خواهد بود.

طاهری با اشاره فعالیت چهار حوزه انتخاباتی اصلی در استان، گفت: انتخابات نهمین دوره مجلیس در 24 حوزه انتخاابیه فرعی نیز برگزار می شود.

وی جمعیت خراسان جنوبی را بر اساس آمار آخرین سرشماری در سال جاری 636 هزار و 420 نفر اعلام کرد و ادامه داد: واجدین شرایط رای دادن در استان با احتساب حوزه انتخابیه فرعی طبس 474 هزار و 73 نفر است.

طاهری به فعالیت 6 کمیته ستاد انتخابات استان اشاره کرد و گفت: اصلاح فرم ثبت فعالیتهای سیاسی نامزدها، اصلاح فرم ثبت صلاحیت داوطلبان و تهیه منشور قانون انتخابات از جمله فعالیتهای استان بوده است.