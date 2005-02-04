سالانه بيش از 715 تن عسل در تنكابن توليد مي شود كه 80 درصد آن سهم زنبورداران مهاجر است

رييس اداره كشاورزي شهرستان تنكابن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: شرايط مساعد آب و هوايي در شهرستان تنكابن به علت داشتن وسعت باغات مركبات و درختان كيوي و چاي ، موجب شده كه بسياري اززنبورداران از سراسر كشور به اين منطقه مهاجرت كنند .

هادي پادام تاكيد كرد: از 715 تن عسل توليد شده در شهرستان تنكابن حدود 600 تن آن مربوط به كندوهاي مهاجرين و 115 تن آن مربوط به كندوهاي زنبورداران شهرستان تنكابن است .

وي با اشاره به اينكه سالانه بيش از20 هزاركلني زنبور عسل از شهرستانهاي ديگر وارد تنكابن مي شود ، تصريح كرد: براساس آمار موجود از 20 هزار كلني زنبورعسل وارد شده به اين شهرستان حدود 600 تن عسل توليد مي شود .

پادام ميزان توليد عسل را توسط كندوهاي زنبورداران شهرستان تنكابن سالانه 115 تن ذكر كرد و گفت: شهرستان تنكابن داراي 11 هزار و 886 كلني زنبورعسل است كه از اين ميزان سالانه 115 تن عسل توليد مي شود.

وي اظهار داشت: اين درحالي است كه زنبور عسل نقش عمده اي در گرده افشاني درختان مركبات بويژه كيوي كه دو پايه است دارد و به باغداران توصيه مي شود كه در باغات خود از كندوهاي زنبورعسل استفاده كنند .