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۱۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۲۴

رييس اداره كشاورزي تنكابن در گفت و گو با "مهر":

سالانه بيش از 715 تن عسل در تنكابن توليد مي شود كه 80 درصد آن سهم زنبورداران مهاجر است

شرايط مساعد آب و هوايي و وجود باغات مركبات در شهرستان تنكابن موجب شده كه سالانه بيش از 20 هزار كلني زنبور عسل از شهرستانهاي ديگر وارد اين منطقه شوند .

رييس اداره كشاورزي شهرستان تنكابن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: شرايط مساعد  آب و هوايي در شهرستان تنكابن به علت داشتن وسعت باغات مركبات و درختان كيوي و چاي ، موجب شده كه بسياري اززنبورداران از سراسر كشور به اين منطقه مهاجرت كنند .
هادي پادام تاكيد كرد: از 715 تن عسل توليد شده در شهرستان تنكابن حدود 600 تن آن مربوط به كندوهاي مهاجرين و 115 تن آن مربوط به كندوهاي زنبورداران شهرستان  تنكابن است . 
وي  با اشاره به اينكه سالانه بيش از20 هزاركلني زنبور عسل از شهرستانهاي ديگر وارد تنكابن مي شود ، تصريح كرد:   براساس آمار موجود از 20 هزار كلني  زنبورعسل وارد شده  به اين شهرستان حدود 600 تن عسل توليد مي شود .
پادام  ميزان توليد عسل را توسط كندوهاي زنبورداران  شهرستان تنكابن سالانه 115 تن ذكر كرد و گفت: شهرستان تنكابن داراي 11 هزار و 886 كلني زنبورعسل است كه از اين ميزان سالانه 115 تن عسل توليد مي شود. 
وي اظهار داشت: اين درحالي است كه زنبور عسل نقش عمده اي در گرده افشاني درختان مركبات بويژه كيوي كه دو پايه است دارد و به باغداران توصيه مي شود كه در باغات خود از كندوهاي زنبورعسل استفاده كنند .

کد مطلب 154536

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