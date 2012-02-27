به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان برای برپایی اردوی آماده‌سازی خود پیش از شروع مسابقات لیگ برتر پنجشنبه هفته جاری راهی جزیره کیش می‌شود.

شاگردان ابراهیم‌زاده در این اردو به غیر از برگزاری تمرینات تاکتیکی، ابتدا به دیدار یک تیم محلی می‌روند و در بازی دوم برابر مس کرمان و یا ابومسلم مشهد صف آرایی خواهند کرد.

سپیدپوشان اصفهانی روز شانزدهم اسفندماه به اصفهان برمی‌گردند و برنامه‌های آماده‌سازی خود را تا دیدار با صبای قم در هفته بیست و هفتم لیگ برتر، در این شهر پیگیری می‌کنند.

از سوی دیگر شهاب گردان، دروازه‌بان تیم فوتبال ذوب‌آهن که قرار بود از روز شنبه در تمرینات آماده‌سازی این تیم شرکت کند، هنوز در محل برگزاری تمرینات حضور نیافته است.

البته وی امروز در تماس با محسن کرباسچی سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اعلام کرده است از فردا سه‌شنبه در تمرینات گروهی شرکت می‌کند اما به نظر می‌رسد باشگاه با وی به خاطر غیبت در تمرینات روزهای گذشته برخورد کند.