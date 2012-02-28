  1. استانها
  2. البرز
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

دادگو در گفتگو با مهر:

حل مشکل ترافیک کرج نیازمند فرهنگ سازی مناسب است

حل مشکل ترافیک کرج نیازمند فرهنگ سازی مناسب است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر کرج حل مشکل ترافیک کرج را در گرو فرهنگ سازی مناسب عنوان کرد.

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حل مشکل ترافیک کرج نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.

وی افزود: هر چقدر هم تقاطع غیر همسطح در استان البرز احداث و راه اندازی شود ولی فرهنگ ترافیک وجود نداشته باشد مشکلی از ترافیک استان رفع نخواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه اجرای طرح جامع کرج نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاه های استان البرز است، اضافه کرد: حل مشکل ترافیک کرج در اولویت اول کاری است که برای این کار در حال مطالعه بر روی پنج تقاطع غیر همسطح در کرج هستیم.

دادگو افزود: با توجه به بالا بودن مهاجرت پذیری استان البرز به دنبال اجرای طرح آمایش سرزمین با استفاده مناسب از پتانسیل و امکانات موجود هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: در حال حاضر پیگیر قطار شهری کرج با 14 کیلومتر مسافت و 17 ایستگاه  هستیم تا مقداری از مشکل ترافیک کرج حل شود.

کد مطلب 1545362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها