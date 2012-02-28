محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حل مشکل ترافیک کرج نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.



وی افزود: هر چقدر هم تقاطع غیر همسطح در استان البرز احداث و راه اندازی شود ولی فرهنگ ترافیک وجود نداشته باشد مشکلی از ترافیک استان رفع نخواهد شد.



رئیس شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه اجرای طرح جامع کرج نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاه های استان البرز است، اضافه کرد: حل مشکل ترافیک کرج در اولویت اول کاری است که برای این کار در حال مطالعه بر روی پنج تقاطع غیر همسطح در کرج هستیم.



دادگو افزود: با توجه به بالا بودن مهاجرت پذیری استان البرز به دنبال اجرای طرح آمایش سرزمین با استفاده مناسب از پتانسیل و امکانات موجود هستیم.



رئیس شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت: در حال حاضر پیگیر قطار شهری کرج با 14 کیلومتر مسافت و 17 ایستگاه هستیم تا مقداری از مشکل ترافیک کرج حل شود.