نقاط حادثه خیز جاده های رباط کریم اصلاح می شود

وحید رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطلب فوق عنوان کرد: این تصمیم در نشست مشترک شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران مورد توافق واقع شده است که امید می رود به زودی اجرایی شود.

وی با اشاره به حضور مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در این نشست بیان کرد: شهرستان رباط کریم میزبان این نشست بوده است.

این مسئول همچنین از حضور اعضای شهر به همراه مسئول مدیریت بحران فرمانداری های استان تهران در نشست مشترک شورای هماهنگی مدیریت بحران استان تهران خبر داد.

سرپرست معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم هدف از برگزاری این نشست را انسجام و تبادل اطلاعات، تجربیات و آگاهی بیشتر برای کاهش اثرات حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی عنوان کرد.

رجبی افزود: مسئولان شهرستان رباط کریم در این نشست خواستار افزایش اعتبارات این شهرستان در بخش مدیریت بحران استان تهران شدند که به نحوی مورد قبول واقع شد.

وی اظهار داشت: در ادامه این نشست از مسئول حوادث غیرمترقبه فیروز کوه و شهرستان رباط کریم به دلیل اعزام به موقع تیم هلال احمر و اورژانس برای افرادی که در بحران برف گیر کرده بودند، تقدیر و تشکر شد.