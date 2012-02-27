اخبار کوتاه ورزشی استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری از حضور گسترده جوانان و ورزشکاران در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
محمود شمسی پور جوانان را پایه های اصلی نظام و باعث پیشرفت هر نظامی دانست و گفت: در تمامی مراحل پیش روی نظام، جوانان نقش بسیار مهمی داشته اند و اکنون نیز که چشم تمامی جهانیان به این انتخابات دوخته شده است جوانان با بصیرت ایران اسلامی حضوربسیار گسترده ای خواهند داشت.
وی حضور حداکثری مردم در تمامی صحنه های احتماعی را نمادی از مقبولیت عمومی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: جوانان و ورزشکاران همیشه در فعالیت هایی اجتماعی حضور بسیار خوبی داشته اند و مطمئنا این انتخابات مجلس نیز برگ زرین دیگری از حضور قشر های مختلف و بخصوص جوانان بر افتخارات نظام خواهد افزود.
تیم جودو بانوان چهار محال و بختیاری عنوان چهـارم مسابقات کشوری را کسب کرد
این مسابقات پنج و ششم اسفند ماه با حضور 21 تیم در تهـران برگزار شد و تیم استان با نشان طلای راضیه سلیمی بنی در وزن 48به عنوان چهارم این دوره از رقابت ها دست پیدا کرد.
سلیمی پس از کسب نشان طلای این رقابتها، در اردوی تیم ملی جودو که از هفت اسفند ماه به مدت 6 روز در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود شرکت می کند.
این دوره آموزشی با حضـور 38 از سراسر استان آغاز شده و تا 10اسفنـد ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.
این دوره آموزشی در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد در حال برگزاری است.
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