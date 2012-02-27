اخبار کوتاه ورزشی استان چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری از حضور گسترده جوانان و ورزشکاران در انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

محمود شمسی پور جوانان را پایه های اصلی نظام و باعث پیشرفت هر نظامی دانست و گفت: در تمامی مراحل پیش روی نظام، جوانان نقش بسیار مهمی داشته اند و اکنون نیز که چشم تمامی جهانیان به این انتخابات دوخته شده است جوانان با بصیرت ایران اسلامی حضوربسیار گسترده ای خواهند داشت.

وی حضور حداکثری مردم در تمامی صحنه های احتماعی را نمادی از مقبولیت عمومی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: جوانان و ورزشکاران همیشه در فعالیت هایی اجتماعی حضور بسیار خوبی داشته اند و مطمئنا این انتخابات مجلس نیز برگ زرین دیگری از حضور قشر های مختلف و بخصوص جوانان بر افتخارات نظام خواهد افزود.

تیم جودو بانوان چهار محال و بختیاری عنوان چهـارم مسابقات کشوری را کسب کرد

تیم هفت نفره جودو بزرگسالان استان چهار محال و بختیاری با یک مدال طلا عنوان چهارم مسابقات قهـرمانی کشوری را بدست آورد.



این مسابقات پنج و ششم اسفند ماه با حضور 21 تیم در تهـران برگزار شد و تیم استان با نشان طلای راضیه سلیمی بنی در وزن 48به عنوان چهارم این دوره از رقابت ها دست پیدا کرد.



سلیمی پس از کسب نشان طلای این رقابتها، در اردوی تیم ملی جودو که از هفت اسفند ماه به مدت 6 روز در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود شرکت می کند.

اختتامیه مسابقات بیلیارد قهرمانی کشورسه شنبه درشهرکرد برگزار می شود

اختتامیه دومین دوره مسابقات بیلیارد قهرمانی کشورسه شنبه نهم اسفند سال جاری در پایگاه قهرمانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

دومین دوره این مسابقات اسنوکر قهرمانی کشورششم الی نهم اسفند ماه سال جاری و در رده سنی زیر 17 سال آقایان در حال برگزار است و شرکت کنندگان به صورت دوره ای و تک حذفی به رقابت با هم می پردازند.

نفرات اول و دوم این رقابتها به اردوی تیم ملی زیر 21 سال کشور جهت اعزام به مسابقات آسیایی دعوت خواهند شد.

38 نفر در دوره مربیگری ژیمیناستیک بانوان در شهرکرد شرکت کردند

دوره مربیگری درجه سه قهرمانی ژیمیناستیک ویژه بانوان در شهرکرد با حضور 38 نفر از روز چهارشنبه سوم اسفندماه آغاز شده است.



این دوره آموزشی با حضـور 38 از سراسر استان آغاز شده و تا 10اسفنـد ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با قوانین و مقـررات مربوط به این رشته ورزشی آشنـا خواهند شد.



این دوره آموزشی در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد در حال برگزاری است.