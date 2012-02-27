جدیدترین مواضع روسها درباره سوریه/ همه پرسی گام مهمی در مسیر اصلاحات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "سرگی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه گفت : نشست موسوم به دوستان سوریه در تونس کمکی به بحران کنونی سوریه نکرد.

وی افزود: بیانیه پایانی نشست موسوم به دوستان سوریه مبهم بود و موفق به ایجاد جوی از دوستی میان سوری ها و تشویق گفتگو میان آنها نشد و این باعث تاسف است.

لاوروف بیان کرد: هدف روسیه تاثیرگذاری بر همه گروهها با هدف توقف خونریزی ها در سریعترین زمان ممکن است و ما همکاری مستمری با کمیته بین المللی صلیب سرخ در زمینه امور بشر دوستانه در سوریه داریم و قبلا نیز حمایت خود را از اعزام والری آموس نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور انسانی اعلام کرده ایم.

وی گفت : ما از انتخاب کوفی عنان به عنوان فرستاده ویژه به سوریه برای فراهم آوردن فضای گفتگوها میان گروههای مختلف سوری استقبال می کنیم و این کار شایسته ای است.

وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به برگزاری همه پرسی قانون اساسی سوریه اظهار داشت : کسانی که این همه پرسی را در مسیر دموکراسی می دانند دیدگاه درستی دارند.

وی بیان کرد: انحصار یک حزب واحد در نظام سیاسی باید برداشته شود و این مورد پذیرش ما قرار دارد.همه پرسی در سوریه گامی مهمی در مسیر اصلاحات این کشور است.

از سوی دیگر"گنادی گاتیلوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت : بیانیه نشست موسوم به دوستان سوریه در به رسمیت شناختن مخالفان سوریه و درخواست حمایت تسلیحاتی از آنها مشابه سناریوی لیبی است.

شایان ذکر است اخیر در تونس نشستی موسوم به دوستان سوریه برگزار شد که بر اساس گزارشهای منتشر شده همه هزینه های آن را قطر متقبل شده بود.در این نشست از گروههای مسلح و اقدامات آنها به شدت حمایت شد.اما اختلافات میان برگزار کنندگان این نشست کاملا مشهود بود که قهر سعود الفیصل وزیر امور خارجه سعودی و ترک سالن اجلاس شاهدی بر این مدعاست.