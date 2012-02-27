نماینده اصلح کمترین انتظار و بیشترین اثربخشی را دارد

محمد علی قره در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پوستر و عکس نمی تواند معرف خوبی برای شناسایی توانایی های نماینده باشد، اظهار داشت: معتقدم نمایندگان به جای نصب پوستر و عکس و تبلیغات محیطی، فیلم زندگی خود را از ابتدای انقلاب تا امروز نشان دهند.

وی افزود: نماینده خوب بیشترین اثربخشی را دارد و برای مردم حوزه انتخابیه اش صادقانه و با خلوص نیت کار می کند.



قره با بیان اینکه مردم با اعتماد به کاندیداها آنها را به عنوان نماینده خود به مجلس معرفی می کنند، تصریح کرد: نماینده نیز باید جواب اعتماد مردم را بدهد و برای رفع محرومیتها و مشکلات آنها قدم بردارد.



وی همچنین بر کم انتظار بودن نماینده تاکید کرد و اظهار داشت: نماینده شایسته کمترین انتظار را برای رسیدن به مطامع شخصی دارد و در پی شهرت و بهره برداری از موقعیت اش نیست؛ بلکه همه هم و غم اش را بر رسیدگی به حوزه نمایندگی اش می گذارد.



نماینده معرف معرفتهایش باشد



رئیس دانشگاه پیام نور کرج زیر چتر ولایت فقیه بودن را بزرگترین ویژگی نمایندگان برشمرد و افزود: نماینده باید معرف معرفتهای خود باشد و معرفتها و تجربیات خود را برای رشد و تعالی نظام به درستی به مردم معرفی کند.



قره در پایان بر هوشیاری مردم تاکید و آن را عاملی در انتخاب فرد اصلح عنوان کرد.