جامعه الزهرا (س) هتک حرمت به ساحت قرآن کریم را محکوم کرد

در این بیانیه آمده است: جامعه الزهرا (س) هتک حرمت گستاخانه تعدادی از سربازان شکست خورده آمریکائی و استکبار جهانی در افغانستان مظلوم، به ساحت مقدس کتاب هدایت و سعادت جامعه بشری " قرآن کریم " در ایام بیداری اسلامی در منطقه و قتل و جراحت جمعی از مسلمانان غیرتمند و بی دفاع را محکوم می کند.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: ما طلاب خواهر جامعه الزهرا(س) هم صدا با فریادگران پرخروش امت اسلامی، مجازات شدید مرتکبین این جنایت نابخشودنی و خروج بی قید و شرط اشغالگران سلطه جو و اجنبی را از بلاد اسلامی خواستاریم.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه الزهرا (س) با صدور بیانیه ای هتک حرمت گستاخانه تعدادی از سربازان شکست خورده آمریکایی و استکبار جهانی به ساحت مقدس قرآن کریم در افغانستان مظلوم را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: جامعه الزهرا (س) هتک حرمت گستاخانه تعدادی از سربازان شکست خورده آمریکائی و استکبار جهانی در افغانستان مظلوم، به ساحت مقدس کتاب هدایت و سعادت جامعه بشری " قرآن کریم " در ایام بیداری اسلامی در منطقه و قتل و جراحت جمعی از مسلمانان غیرتمند و بی دفاع را محکوم می کند.
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