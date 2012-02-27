جامعه الزهرا (س) هتک حرمت به ساحت قرآن کریم را محکوم کرد

در این بیانیه آمده است: جامعه الزهرا (س) هتک حرمت گستاخانه تعدادی از سربازان شکست خورده آمریکائی و استکبار جهانی در افغانستان مظلوم، به ساحت مقدس کتاب هدایت و سعادت جامعه بشری " قرآن کریم " در ایام بیداری اسلامی در منطقه و قتل و جراحت جمعی از مسلمانان غیرتمند و بی دفاع را محکوم می کند.



در ادامه این بیانیه تاکید شده است: ما طلاب خواهر جامعه الزهرا(س) هم صدا با فریادگران پرخروش امت اسلامی، مجازات شدید مرتکبین این جنایت نابخشودنی و خروج بی قید و شرط اشغالگران سلطه جو و اجنبی را از بلاد اسلامی خواستاریم.

