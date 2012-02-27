عامل انسانی اصلی ترین عامل نازیبایی پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جواد شوشتری در مراسم اهدای گواهینامه دوره آموزش عمومی زیباسازی شهری با بیان اینکه عامل انسانی اصلی‌ترین عامل نازیبایی و پنهان کردن زیباییهای شهر تهران است گفت: انتخابات شروع شده است و ما بیش از ۶۰۰ هزار فضای ویژه تبلیغات انتخابات برای نامزد‌ها در نظر گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: اما با وجود این فضا‌ها برخی از نامزدهای نمایندگی مجلس که بایستی خود قانون گذار باشند در برخی مواقع قانون را رعایت نکرده و پوسترهای تبلیغاتی را در هر جا و هر مکان می‌چسباند.

به گفته شوشتری، مردم از بصیرت بالایی برخوردارنند و خود می‌دانند که چه کسی را انتخاب کنند و زیاد بودند اعلامیه‌های انتخاباتی یک فرد موجب نمی‌شود که شخصی نظرش راجع به کاندیدای خاصی عوض شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در این مراسم با بیان این که نوروز نماد زیبایی و زیبا سازی که گرد و غبار را از خانه و دل می زداید گفت: نوروز می‌تواند محور حرکت برای دست یابی به شهری زیبا باشد زیبایی که تنها در سایه مشارکت و همکاری شهروندان میسر می شود.

احمد مسجد جامعی اضافه کرد: ما در شهر تهران زمانی می توانیم حس مشارکت و همکاری داشته باشیم که قوانین نانوشته محله‌ها را بسط دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در روزهایی نه چندان دور در هر محله‌ای از تهران جلساتی کوچک در آستانه نوروز برگزار می‌شد و سعی مردم محله این بود که همه در شادی نوروزی شریک باشند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این جلسات افراد محله هر یک سهم کوچکی را برای رفع مشکلات خانواده های گرفتار انجام می دادند اظهار داشت: کمک به خانواده‌های کم بضاعت توسط افراد محله بی سر و صدا انجام می شد و کسی آنها را در تلویزیون نشان نمی داد، عکس نمی گرفتند و پز نمی دادند.

مسجد جامعی با اشاره به قدیمی ترین نقشه تهران که 10 سال قبل از مشروطیت توسط دانش آموزان دارالفنون تهیه شده است گفت: در این نقشه قدیمی، فضایی را از تهران می‌بینیم که اقوام،ادیان و گروههای مختلف در کنار هم زندگی می کنند.