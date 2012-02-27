به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در دیدار استاندار قم دین، قرآن، عترت و خون شهدا را مایه قدرت و آبروی نظام و انقلاب اسلامی دانست و بر لزوم تلاش برای حفظ و صیانت از این میراث ارزشمند تاکید کرد.



وی ضمن دعوت همگانی به حضور گسترده در انتخابات تصریح کرد: دفاع از خون شهدا و میراث انقلاب ایجاب می‌کند که همه در انتخابات شرکت کرده و دشمن را مایوس کنند.

در ادامه استاندار قم نیز با ارائه گزارشی از روند اجرای انتخابات در استان قم بیان کرد: امور اجرایی انتخابات در استان به طور رسمی از چند ماه قبل آغاز و با ثبت نام داوطلبین، تشکیل هیئت اجرایی، بازرسی و نظارت ادامه پیدا کرده است.



حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور با بیان اینکه تمام مراحل اجرایی انتخابات در استان از ابتدا تاکنون در چارچوب قانون و با کمال آرامش پشت سر گذاشته شده است، از آمادگی کامل مجموعه دست اندرکاران برای برگزاری انتخابات شکوه‌مند در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: همه سعی و تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه به کار خواهیم گرفت.



استاندار قم به دیگر تمهیدات اتخاذ شده برای اجرای مطلوب انتخابات اشاره کرد و افزود: بیش از ۹ هزار نفر از نیروهای مختلف مردمی به طور مستقیم در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قم مشارکت دارند.



حجت الاسلام موسی‌پور تعداد کاندیداهای نمایندگی مجلس قم را از سرانه کشور بالا‌تر دانست و گفت: به ازای هر کرسی مجلس ۱۵ نفر کاندیدا با یکدیگر رقابت می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به زمان انتخابات، شور و نشاط انتخاباتی در قم بیشتر می‌شود بیان کرد: علیرغم محدودیت‌های قانونی در تبلیغات، فضای تبلیغاتی سالم، رقابتی و پر شوری را در استان شاهد هستیم.



استاندار قم با بیان اینکه منزلت قم ایجاب می‌کند که انتخابات استان از هر حیث نمونه و سرامد کشور باشد افزود: همه کاندیدا‌ها، احزاب و گروه‌ها باید با رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از تخریب یکدیگر در جهت کمک به برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه و درشان نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت کنند.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به اینکه شرایط خاص ملی، منطقه‌ای و بین المللی، اهمیت ویژه‌ای به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخشیده است گفت: بصیرت، شور و شعور بالای مردم فهیم و هوشیار ایران اسلامی، حماسه دیگری را در ۱۲ اسفند ماه رقم خواهد زد.