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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

چمانی:

انحطاط اخلاقی و معنوی جامعه را به سقوط می کشاند

انحطاط اخلاقی و معنوی جامعه را به سقوط می کشاند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: یکی از مهمترین عوامل قوام و دوام هر تمدنی اخلاق آن است و انحطاط اخلاقی و معنوی جامعه را به سقوط می کشاند.

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز یکی از مهم ترین وظایف متولیان امر تربیت، فراهم کردن زمینه های رشد معنوی در نسل جوان و نوجوان است.

وی گفت: هدف از علم آموزی و فراگیری دانش، تزکیه و تهذیب است و توجه به معنویت و اخلاق باید در رأس برنامه های پرورشی مدارس معارف اسلامی است.
 
وی گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که در زندگی بزرگان دین و ره یافتگان به حریم باریتعالی بیشترین جلوه را دارد مسئله اخلاق و آداب اسلامی است که بیشترین دستورات قرآنی و روایی را شامل می شود.
 
چمانی افزود: اخلاق الهی هم دارای جامعیت و ضمانت اجرایی و هم مطابق با فطرت است و هم به دو جهان توجه دارد و اگر جامعه ای به رشد اخلاقی برسد راه سعادت برای او هموار خواهد شد.
 
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: اخلاق عملی و گفتگوی صمیمی و رفتار به همراه رحمت و مهربانی با جوانان از گام های مؤثر در تربیت اسلامی است.
کد مطلب 1545382

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