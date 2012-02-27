انحطاط اخلاقی و معنوی جامعه را به سقوط می کشاند

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز یکی از مهم ترین وظایف متولیان امر تربیت، فراهم کردن زمینه های رشد معنوی در نسل جوان و نوجوان است.

وی گفت: هدف از علم آموزی و فراگیری دانش، تزکیه و تهذیب است و توجه به معنویت و اخلاق باید در رأس برنامه های پرورشی مدارس معارف اسلامی است.

وی گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که در زندگی بزرگان دین و ره یافتگان به حریم باریتعالی بیشترین جلوه را دارد مسئله اخلاق و آداب اسلامی است که بیشترین دستورات قرآنی و روایی را شامل می شود.

چمانی افزود: اخلاق الهی هم دارای جامعیت و ضمانت اجرایی و هم مطابق با فطرت است و هم به دو جهان توجه دارد و اگر جامعه ای به رشد اخلاقی برسد راه سعادت برای او هموار خواهد شد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: اخلاق عملی و گفتگوی صمیمی و رفتار به همراه رحمت و مهربانی با جوانان از گام های مؤثر در تربیت اسلامی است.