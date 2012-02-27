خدمات نظام برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله مطلبی ظهر دوشنبه در ستاد انتخابات خراسان جنوبی اظهار داشت: برای افزایش سطح مشارکت و حضور مردم در انتخابات باید بسترهای لازم را با همکاری تمام مسئولان و دست‌اندرکاران این عرصه در قبل و حین برگزاری انتخابات فراهم کنیم.

وی اعتمادسازی و تقویت اعتماد مردم نسبت به نظام را از سوی مسئولان مورد تاکید قرار داد و افزود: مسئولان خدمات ارزنده نظام را به گوش مردم در دورترین نقاط برسانند زیرا این امر در حضور ملت و پشتیبانی آنها از نظام اسلامی نمود و تبلور پیدا می‌ کند.

بازرس ویژه رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه مردم اگر نشانه های تحول و خدمتگزاری از سوی خادمان خود را نبینند، پای صندوقهای رای حاضر نمی شوند، اظهارکرد: گواه این ادعا شرکت فعال در 29 انتخاب گذشته طی 32 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

مطلبی اضافه کرد: کلیه مدیران اجرایی در استانهای کشور و به خصوص آن دسته از مدیرانی که در حوزه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و عمرانی فعالیت دارند، باید با سفر به دورافتاده ترین نقاط استان خود، مردم را با خدمات دولت آشنا کنند تا از این طریق سطح انگیزش انتخاباتی را در مردم افزایش دهند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی همیشه در زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات های گذشته سرآمد کشور بوده است، تصریح کرد: با توجه به سطح بالای فرهنگ مردم این خطه باید مسئولان استانی به گونه ای تلاش کنند که سطح مشارکت حتی به بالای 100 درصد جمعیت واجد شرایط برسد.

این مسئول گفت: تحقق این ایده آل زمانی محقق می شود که خراسانیهایی که خارج از استان خود به سر می برند، در روز انتخابات به شهر و زادگاه خود بازگردند و رای خود را در همین خطه به صندوق بریزند.

مطلبی افزود: ایستادگی در مقابل غرب، قطعیت در کلام و عمل، حامل و حامی گفتمان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و ترجیح دادن منافع ملی به منافع شخصی از خصوصیات نماینده اصلح و همطراز نظام، انقلاب و مردم است.