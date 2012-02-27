نباید اجازه داد دشمن 12 اسفند را نقطه قوت خود قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمود وزیری در مراسم گرامیداشت شهید احمدی روشن در یزد اظهار داشت: افراد را باید با سوابق اعتقادی، اجرایی، خانوادگی و .... آنها سنجید.

وی افزود: موفقیت یا عدم موفقیت در انتخابات ملاک نیست بلکه حضور حداکثری مردم ملاک موفقیت نظام است.

وزیری عنوان کرد: از مردم انتظار داریم به تکلیف خود عمل کنند و در انتخابات حضوری باشکوه داشته باشند.

وی از مردم خواست: کسانی را به مجلس بفرستند که معارف اهل بیت (ع) را به زبان روز برای مردم بیان کنند.

وزیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن می ‌خواهد 12 اسفند را نقطه قوت خود قرار دهد، عنوان کرد: باید هوشیار عمل کنیم تا این اتفاق نیفتد و مردم باید مراقب باشند تا قدم‌ هایی که بر می ‌دارند سبب خشنودی دشمن نشود بلکه توطئه‌ های آنها را خنثی و دسایسشان را به خودشان بازگرداند.

وی با تاکید بر اینکه همان‌ طور که شرکت در انتخابات یک تکلیف الهی است، عنوان کرد: انتخاب اصلح نیز یک تکلیف الهی است و مردم باید با هوشیاری دست به انتخاب بزنند.

وزیری تاکید کرد: مردم باید راه شهید احمدی روشن که راه امام راحل است را ادامه دهند و کسی را انتخاب کنند که بانگ و صدای مردم را زیر گنبد مجلس شورای اسلامی به گوش همه برساند.