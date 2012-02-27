دانش آموز بهارستانی در ورزش کاراته مدال طلا کسب کرد

علیرضا نقی زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات به میزبانی کشور هندوستان و در شهر بمبئی برگزار شد که شرکت کنندگانی از 11 کشور آسیایی در آن حضور داشتند و بنده نیز با توکل به خداوند متعال و به لطف و عنایت پروردگار موفق شدم در وزن منفی 45 کیلوگرم مقام قهرمانی این مسابقات را به دست آورم و به این وسیله پرچم خوشرنگ کشورمان را در میان پرچم 11 کشور شرکت کننده به اهتزاز در آوردم.

این قهرمان کشوری ادامه داد: موفقیتهای خود را در سایه لطف و توجه خداوند متعال و نیز حمایت و کمک خانواده و مربیانی که برای بنده زحمات زیادی را کشیده اند، بدست آورده ام.

وی در ادامه از مسئولان مدرسه علامه امینی به جهت کمکهایی که برای موفقیتش انجام داده اند، تشکر و قدردانی کرد.