به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمدرضا مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز عصر امروز در گردهمایی بزرگ روحانیون جبهه متحد اصولگرایان که در مسجد امام صادق برگزار شد با تاکید بر اینکه اجتماع روحانیون برای مسائل مهم اسلام و انقلاب مهم است گفت: اگر من و آیت الله یزدی وارد عرصه انتخابات شدیم تنها برای حفظ ائتلاف بود.

آیت الله مهدوی کنی با بیان اینکه مسئله ائتلاف با وحدت تفاوت دارد گفت: معنای ائتلاف جمع شدن سلیقه های مختلف دور یکدگیر برای هدف مشترک است که این را از اسلام عزیز الگو گرفته ایم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه امیدوارم در این انتخابات همه مومنین و در راس آن علما حضور پررنگی داشته باشند اظهار داشت: زمانی که طلبه بودم و گروههای ملی بر سر کار بودند انتخابات گناه محسوب می شد و حتی زمانی که ما برای رای دادن حاضر شده بودیم خیلی ها ما را به تمسخر گرفتند اما امروز و در شرایط فعلی شرکت در انتخابات واجب و یک تکلیف الهی است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز یکی از مهمترین مسائل برای شرکت در انتخابات را برگزیدن یک کاندیدای اصلح عنوان کرد و افزود: معرفی کاندیداهای اصلح مهمترین وظیفه روحانیون در قبال مردم است.

وی با بیان اینکه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای ائتلاف نیروهای اصولگرا به صحنه انتخابات وارد شدند گفت: متاسفانه برخی دوستان خوبمان اختلاف را بر ائتلاف ترجیح دادند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نباید در عرصه انتخابات یکدیگر خرد کنیم گفت: امیدوارم اکثریت مردم در انتخابات شرکت کنند.

آیت الله مهدوی کنی با اشاره به سرمقاله یکی از روزنامه ها درمورد حمایتش از جبهه متحد اصولگرایان گفت: یکی از روزنامه ها امروز در یادداشت خود نوشته بود که مهدوی کنی به همه کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان رای نمی دهد در حالی که این دوستان کم لطفی کرده و تفسیر خود را از نظر بنده استنباط کرده بودند.