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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

وزیرخارجه سوئد:

پیشنهاد ایران درباره از سرگیری مذاکرات رضایت بخش است

پیشنهاد ایران درباره از سرگیری مذاکرات رضایت بخش است

وزیرخارجه سوئد قبل از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشت: پیشنهاد ایران در زمینه از سرگیری مذاکرات در اساس اقدامی رضایت بخش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "کارل بیلت" وزیرخارجه سوئد امروز (دوشنبه) قبل از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد: از ایران نامه ای دریافت کرده ایم که اساسا رضایت بخش است.

وی با اشاره به امکان آغاز زودهنگام مذاکرات با ایران در مسئله هسته ای افزود: موضوع هم اکنون درباره زمان آغاز این مذاکرات است که من فکر تنمی کنم زیاد طولانی شود.

خاطرنشان می شود روز شنبه گذشته سخنگوی "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تداوم مذاکرات میان کشورهای اروپایی، چین، روسیه و آمریکا در زمینه پذیرش پیشنهاد ایران درباره از سرگیری مذاکرات خبر داده بود.

کد مطلب 1545395

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