محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حسب شکایت شاکی خصوصی درشهرستان بیرجند یک شرکت آسانسورسازی به اتهام تقلب درنصب قطعات درشعبه تعزیرات حکومتی شهرستان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد گفت: شعبه یادشده پس ازانجام تحقیقات لازم وسیرمراحل قانونی وبا توجه به نظرکارشناسان واحد متخلف راعلاوه برتعطیلی جمعاً به پرداخت بیش از 565 میلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت وشاکی محکوم نمودند.

قاچاقچی 20 هزار لیتر نفت و گاز جریمه شد

وی افزود: همچنین با حکم شعبه تعزیرات حکومتی داراب افردی که اقدام به فروش و عرضه خارج ازشبکه 20 هزار لیترنفت گازنموده بود به پرداخت جریمه نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند. در این پرونده گزارش پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز، پلیس آگاهی شهرستان وشکایت شرکت پخش فرآورده های نفتی، پرونده ای در این رابطه تشکیل و متخلفین علاوه برالزام به استرداد موادسوختی به پرداخت جریمه درحق صندوق دولت محکوم نمود.

جریمه 28 میلیون تومانی برای قاچاق 190 گوشی تلفن همراه

رئیس گشتهای سیار سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد: با حکم شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان نیراستان اردبیل قاچاقچیان گوشی تلفن همراه علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند که در این پرونده ماموران نیروی انتظامی شهرستان طی بازرسیهای خود از یک دستگاه خودرومقادیری کالای قاچاق شامل 190 دستگاه گوشی تلفن همراه ولوازم جانبی خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

وی افزود: با اعلام شکایت گمرک استان پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز استان ارجاع و با توجه به شواهد وقرائن موجود در پرونده ، متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت بیش از 384 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.