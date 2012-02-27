آغاز عملیات اجرایی دو طرح آبخیزداری در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور استاندار قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی انجام گرفت، عملیات اجرایی کنترل سیل حوزه آبخیز پردیسان و مطالعات تفضیلی حوزه آبخیز قمرود آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین موسیپور در این مراسم با اشاره به ضرورت اجرای پروژههای آبخیزداری بیان کرد: آب و خاک از سرمایههای مهم کشور محسوب شده و توسعه پایدار منوط به حفظ این دو سرمایه است.
وی با بیان اینکه آبخیزداری، کنترل و مهار منابع آب و خاک از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار است افزود: اجرای طرحهای آبخیزداری به توسعه و حفظ منابع طبیعی و تغذیه منابع آبی و خاکی کمک خواهد کرد.
استاندار قم با تاکید بر ضرورت توجه به اجرای طرحهای آبخیزداری در استان قم به لحاظ موقعیت و شرایط خاص جوی استان، به آغاز عملیات اجرایی کنترل سیلاب حوزه آبخیز پردیسان اشاره و تصریح کرد: پیش بینی سکونت بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در این نقطه از شهر و قرار گرفتن در مسیر عبور سیلابهای فصلی، به عنوان یک تهدید همیشگی، لزوم اجرای این طرح را ضروری کرده است.
طرح آبخیز داری با اجرای ۱۰سازه سنگی ملاتی انجام میشود
حجت الاسلام موسیپور با اشاره به اینکه این طرح با اجرای ۱۰ سازه سنگی ملاتی با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه انجام میشود افزود: با اجرای این طرح علاوه بر کنترل سیلابهای مخرب حوزههای شهری قم و پردیسان و جلوگیری از هدر رفت آب و تقویت سفرههای زیر زمینی از فرسایش و هدر رفتن خاکهای حاصلخیز منطقه نیز جلوگیری خواهد شد.
وی مجموع وسعت حوزه آبخیز پردیسان را ۲۲ هزار هکتار عنوان و افزود: باید طرحهای آبخیزداری برای کل این حوزه و سایر حوزههای ضروری استان همراه با مطالعات و نظارت کافی و دقیق پیش بینی و اجرا شود.
استاندار قم به اهمیت اجرای این طرحها در کل کشور اشاره و افزود: سالانه به طور میانگین ۱۳۰ هزار هکتار از جنگلها و ۱ میلیون هکتار از مراتع کشور بر اثر سیلاب از بین رفته و یا دچار خسارتهای جبران ناپذیر میشوند.
میدان انتخابات رزمایش واقعی قدرت نظام است
حجت الاسلام والمسلمین موسیپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، میدان انتخابات را رزمایش واقعی قدرت نظام دانست و افزود: حضور پر شور و حماسی مردم در رزمایش و مانور عظیم انتخابات ۱۲ اسفند ماه، دشمن را وادار به عقب نشینی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه حضور در انتخابات تجلی حس مشارکت و مسولیت پذیری افراد برای تعیین سرنوشت اجتماعی است ادامه داد: روز جمعه مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی همانند حماسه ۲۲ بهمن با حضور دشمن شکن و حماسی خود ضمن نمایش میزان وفاداری و پایبندی خود به آرمانهای مقدس نظام و انقلاب، برگ زرین دیگری بر افتخارات خود ثبت کرده و زمینه شکل گیری مجلسی قوی، مقتدر و کارآمد را فراهم خواهند کرد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم نیز در این مراسم طی سخنانی بیان کرد: عملیات اجرایی ده سازه سنگی وملاتی با حجم ۹هزارو۳۰۰ متر مکعب وبا اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال آغاز میشود.
احمد عفتان تاکید کرد: ده سازه فوق تا تیرماه سال آینده به بهره برداری میرسد که با اجرای این ده سازه میتوان در هر دوره بارندگی ۵۰۰ هزار متر مکعب از روانابها را کنترل کرد.
وی ادامه داد: همزمان با اجرایی شدن پروژه کنترل سیل پردیسان، مطالعات تفضیلی و اجرایی حوزه آبخیز قمرود در محدوده پائین دست سد پانزده خرداد در عرصهای به وسعت ۴۰ هزار هکتار و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال نیز آغاز میشود.
عفتان در ادامه بیان کرد: کنترل سیلابهای مخرب در محدوده شهر، جلوگیری از هدر رفت آب، تقویت سفرههای آب زیرزمینی به منظور افزایش کمی و کیفی آب قنوات، چاهها و چشمه سارها، کنترل فرسایش خاکهای حاصل خیز، احیای پوشش گیاهی و در نتیجه تقویت بنیه اقتصادی آبخیزنشینان از مهمترین اهداف اجرایی شدن این پروژهها است.
وی گفت: تاکنون ۳هزار و ۴۷۳ میلیون ریال عملیات اجرایی در حوزه پردیسان صورت گرفته است که شامل احداث بندهای سنگی ملاتی به حجم هزار و ۵۹۳ متر مکعب، احداث بندهای گابیونی به حجم ۲هزار و ۲۵۲متر مکعب، احداث بند خاکی به حجم ۲۵هزارمتر مکعب است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در پایان ادامه داد: اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرح بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال است که در صورت تامین عملیات اجرایی آن حداکثر تا پایان سال ۹۱ به اتمام میرسد.
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