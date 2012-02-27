مهاجرت 95 درصد ماهیان خزر جهت تکثیر در رودخانه های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد عصر دوشنبه در همایش مشترک کارگروه شیلاتی شورای حفظ حقوق بیت المال ، دریای خزر را یکی از منابع ارزشمند و از مهم ترین کانون های اقتصادی استان برشمرد.

وی افزود: چهار هزار نفر صیاد سالانه با صید 30 هزار تن انواع ماهیان استخوانی در این دریا امرار معاش می کنند و این امر نشانگر آن است که دریا برای بسیاری از افراد جامعه فرصت های شغلی ایجاد کرده است.

حبیب نژاد، نقش رودخانه ها را در احیا و بازسازی ذخایر آبزیان دریا مهم دانست و افزود: پیش شرط رها سازی 100 میلیون قطعه بچه ماهی سفید تامین پنج تن تخم ماهی سفید بوده که این اتفاق درحال انجام است و اگر هشت درصد این رها سازی بازگشت به دریا به همراه داشته باشد شاهد هشت میلیون بچه ماهی سفید در دریا هستیم.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه صیدهای غیرمجاز و اختلال در تکثیر طبیعی ماهیان در رودخانه دو خطر عمده در کاهش ذخایر آبزیان دریا است، افزود: شیلات هر ساله علاوه بر تکثیر و رهاسازی بیش از 100 میلیون قطعه بچه ماهی در رودخانه ها، در بازسازی ذخایر آبزیان دریا با مشارکت صیادان تلاش می کند.

وی هدف این همایش را بستر سازی لازم برای امنیت سرمایه گذاری فوق و تلاش جهت فراهم سازی شرایط امن برای تکثیر طبیعی برشمرد .

حبیب نژاد، از صدا و سیما خواست تا در جهت فرهنگ سازی و حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر و مبارزه با صید غیر مجاز در فصل تخم ریزی با همکاری اداره کل شیلات و پخش تیزرها و برنامه های مختلف در جهت حفظ ذخایر آبزیان دریای خزر اهتمام ورزذ.