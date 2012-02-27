گردهمایی بزرگ روحانیون حامی جبهه متحد اصولگرایان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر همایش بزرگ روحانیون حامی جبهه متحد اصولگرایان عصر امروز با حضور اعضای جامعه روحانیت مبارز و علما و روحانیون شهر تهران در مسجد امام صادق برگزارشد.

در این همایش که با سخنرانی آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری همراه بود آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله تسخیری رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی و کاندیداهای منتخب جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم حضور داشتند.

همچنین در این همایش آیت الله مهدوی کنی، آیت الله حسینی بوشهری ، حجت الاسلام ابوترابی، حجت الاسلام پناهیان و حجت الاسلام تقوی در خصوص اهمیت انتخابات مجلس نهم سخنرانی کردند.