بی توجهی رژیم به توصیه های کمیته حقیقت یاب / مردم بحرین کوتاه نمی آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با گذشت ماهها از صدور گزارش "محمود شریف بسیونی" رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین هنوز راه حل کاملی درباره کسانی که از کار اخراج شده اند وجود ندارد.

در این بیانیه آمده است : مسئولان با موضوع افراد برکنار شده به شکل سلیقه ای برخورد می کنند و در برخی مراکز دولتی این افراد به سرکار خود بازگشته اند، اما در برخی مراکز دیگر توجهی به این موضوع نشده است.

الوفاق بیان کرد: کسانی که به سرکارهای خود بازگردانده شده اند، مشکلات فراوانی دارند و به برخی از آنها اعلام شده است که قرارداد شما تمام شده است، برخی دیگر از همه مزایا محروم شده و برخورد خصمانه ای با برخی دیگر می شود.

از سوی دیگر "هادی الموسوی" مسئول پرونده حقوق بشر در جمعیت الوفاق گفت : ادعای شورای عالی قضایی بحرین مبنی بر اینکه توصیه های کمیته حقیقت یاب را اجرا کرده، مبالغه آمیز است.

وی افزود: شورای قضایی توصیه های کمیته حقیقت یاب درباره دستگاه قضایی را بدون مسئولیت پذیری به نفع خود اجرا می کند و در راستای اصلاحات گامی برنداشته است.

الموسوی اظهار داشت : دستگاه قضایی برخورد کلی با توصیه های کمیته حقیقت یاب داشته است و در بعد عملی اقدامی در راستای اجرای این توصیه ها انجام نداده است.

از سوی دیگر جمعیت الوفاق ضمن تمجید از حضور مردمی در تظاهرات مسالمت آمیز علیه آل خلیفه بیان کرد: مردم بحرین به اسوه صبر در جامعه جهانی تبدیل شده اند.



در این بیانیه آمده است : تظاهرات گسترده اخیر با عنوان ملت خوارشدنی نیست، ثابت کرد که ملت در تحقق خواسته هایش مصر است.