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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

باقری در گفتگو با مهر:

آرای مردم سوادکوه در 85 شعبه جمع آوری می شود

آرای مردم سوادکوه در 85 شعبه جمع آوری می شود

سوادکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار سوادکوه گفت: 85 شعبه اخذ رای در شهرستان سوادکوه آرای مردم را جمع آوری می کند.

عزیز باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از 85 شعبه اخذ رای 37 شعبه شهری و 28 شعبه روستایی است، اظهار داشت: فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری مردم و حفظ و حراست از آرای مردم وظیفه اصلی مجریان انتخاباتی است.

وی وظیفه دستگاههای اجرایی به استناد ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهای قانونی، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عمومی موظف هستند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان انتخابات در اختیار آنان قراردهند.

باقری، عمل کردن در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و رهنمودهای امام راحل(ره) و منویات مقام معظم رهبری از جمله حضور حداکثری مردم در انتخابات، انتخاب کاندیداهای اصلح، انتخابات رقابتی سالم و به دور از تخریب، عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی و بیت المال و حفظ و حراست از شاخصهای بارز انتخابات صحیح عنوان کرد.

وی، حضور پرشور مردم را ضامن اعتبار نظام و موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان و بدخواهان نظام دانست و افزود: با توجه به الگوگیری کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی حضور مردم در انتخابات نمایانگر پایبندی به ارزشهای نظام بوده و الهام بخش کشورهای اسلامی خواهد بود.

باقری افزود: معیار انتخاب کاندیدای اصلح رهنمودهای ولایت فقیه بوده، قانون وولایت فقیه ، اقتدارگرایی و عدالت خواهی انگیزه خدمت رسانی، توجه به پیشرفت همه جانبه کشور از شاخصه های فرد اصلح است که همه مردم باید به آن توجه داشته باشند.

کد مطلب 1545409

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