آرای مردم سوادکوه در 85 شعبه جمع آوری می شود

عزیز باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از 85 شعبه اخذ رای 37 شعبه شهری و 28 شعبه روستایی است، اظهار داشت: فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری مردم و حفظ و حراست از آرای مردم وظیفه اصلی مجریان انتخاباتی است.

وی وظیفه دستگاههای اجرایی به استناد ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهای قانونی، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عمومی موظف هستند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان انتخابات در اختیار آنان قراردهند.

باقری، عمل کردن در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و رهنمودهای امام راحل(ره) و منویات مقام معظم رهبری از جمله حضور حداکثری مردم در انتخابات، انتخاب کاندیداهای اصلح، انتخابات رقابتی سالم و به دور از تخریب، عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی و بیت المال و حفظ و حراست از شاخصهای بارز انتخابات صحیح عنوان کرد.

وی، حضور پرشور مردم را ضامن اعتبار نظام و موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان و بدخواهان نظام دانست و افزود: با توجه به الگوگیری کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی حضور مردم در انتخابات نمایانگر پایبندی به ارزشهای نظام بوده و الهام بخش کشورهای اسلامی خواهد بود.

باقری افزود: معیار انتخاب کاندیدای اصلح رهنمودهای ولایت فقیه بوده، قانون وولایت فقیه ، اقتدارگرایی و عدالت خواهی انگیزه خدمت رسانی، توجه به پیشرفت همه جانبه کشور از شاخصه های فرد اصلح است که همه مردم باید به آن توجه داشته باشند.