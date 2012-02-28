خوابگاه دانشگاه هنر متناسب با نیاز دانشجویان طراحی نشده/ ساخت خوابگاه چندمنظوره معطل اعتبار

صابر امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات خوابگاه های دانشجویی دانشگاه هنر اظهار داشت: خوابگاههای این دانشگاه متناسب با نیاز دانشجویان که همگی در رشته های هنری تحصیل می کنند، ساخته نشده است.



وی گفت: دانشجویان خوابگاهی دانشگاه هنر که در رشته های مختلف هنری از قبیل مجسمه سازی، معماری، موسیقی و .. تحصیل می کنند، در طول روز و در زمان حضور در دانشگاه با استفاده از امکاناتی که متناسب با رشته آنها طراحی شده، به تمرین می پردازند، اما این دانشجویان برای یادگیری بهتر نیاز به تمرین بیشتری دارند که در خوابگاه امکانات آن ساخته نشده است.



امامی افزود: یادگیری برخی رشته ها به شکل تئوری و بدون نیاز به در اختیار داشتن امکاناتی خاص برای یادگیری و تمرین امکانپذیر است؛ اما این موضوع در مورد رشته های هنری صدق نمی کند.

وی تصریح کرد: خوابگاههای ما محلی برای تمرین دانشجویان رشته های مختلف هنری ندارند و از این بابت دانشجویان در مضیقه هستند.



رئیس دانشگاه هنر تاکید کرد: لازم است کارگاههای تمرینی در کنار خوابگاهها ساخته شود تا دانشجویان بتوانند زمانهایی که در دانشگاه حضور ندارند نیز امکان تمرین داشته باشند.



دو خوابگاه در دانشگاه هنر فعال است



رئیس دانشگاه هنر همچنین از فعال بودن دو خوابگاه دخترانه و پسرانه این دانشگاه خبر داد و تصریح کرد: برای ساخت و تجهیز امکانات خوابگاهها و حتی برای احداث یک سوله کوچک به اعتبار زیادی نیاز نیست، اما متاسفانه حمایت نمی شود.



خوابگاههای چند منظوره معطل اعتبار



وی افزود: همچنین دو خوابگاه چند منظوره نیز در حال ساخت است اما به دلیل کمبود اعتبار ساخت آنها تکمیل نشده است.



امامی تاکید کرد: چنانچه اعتبار مورد نیاز تامین شود، به زودی این خوابگاهها به بهره برداری می رسند.

