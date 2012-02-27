جریان های سیاسی کشور در برابر جبهه استکبار صف آرایی کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: بر خلاف عقیده برخی که تعدد جبهه ها و جریان های سیاسی را حاکی از نوعی شکاف می دانند، این جناح ها در کنار هم و در برابر جبهه استکبار صف آرایی کرده اند.

محمد غفاری ظهر دوشنبه در بازدید از ستادهای انتخاباتی شهر مشهد از حضور کاندیداها در عرصه رقابت های انتخاباتی تقدیر و اضافه کرد: اولویت اول تمام نامزدها که باید در تبلیغات آنان لحاظ شود، مسئله جلب مشارکت گسترده مردم در انتخابات است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی ضمن تاکید بر رعایت اصل قانون گرایی از سوی مجریان و نیز نامزدها اظهار داشت: امانت داری و عدالت محوری از دیگر مواردی است که از ابتدای تشکیل ستاد انتخابات همواره مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خواستار دقت نظر در انتخاب نامزدهای اصلح شد و ابراز امیدواری کرد: رعایت این امر موجب راهیابی نمایندگانی به مجلس شود که به لحاظ فردی متدین و از نظر سیاسی استکبارستیز و متخصص باشند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی ادامه داد: با تصویب امکان پذیر شدن برگزاری مناظرات جریان های سیاسی در رسانه ها و رسیدن نقاط مجاز برای تبلیغ از 200 نقطه به 800 نقطه فضای رقابتی میان کاندیداها گرم تر می شود.

وی هشدار داد: ستادهای انتخاباتی از ورود به حوزه جرایم انتخاباتی که نتیجه ای جز کاهش مشارکت مردم و لطمه زدن به سلامت و امنیت انتخابات ندارد، پرهیز کنند.

اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای اعتبارات زیربنایی آب و خاک کشور

معاون آب و خاک وزیرجهاد کشاورزی گفت: اعتبارات زیربنایی مصوب آب و خاک کشور در سال 90 حدود دو هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال‌ گذشته 4 برابر افزایش یافته است.

رحیم سجادی در جمع مدیران شرکت‌های آب و خاک کشور در مشهد، افزود: تاکنون 1500 میلیارد تومان از اعتبارات مذکور محقق شده است.

وی عنوان کرد: اعتبارات آب و خاک خراسان رضوی در سال جاری بالغ بر 128 میلیارد تومان بوده است که این میزان رشدی 5 برابری را نسبت به سال 89 نشان می‌دهد.

وی تلاش مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی را در این زمینه موثر دانست و افزود: امروز 95 میلیارد تومان از این اعتبارات را در این استان داریم.

31 هزار بازرسی از کارگاه های خراسان رضوی صورت گرفته است

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اعلام کرد: 31هزار مورد بازرسی از کارگاه های استان صورت گرفته است که این رقم 36 درصد بیشتر از میزان تعهد اداره بازرسی کار در سال جاری است.

محمد سنجری گفت: این بازرسی ها در راستای اجرای قانون کار مبنی بر تشکیل تیم بازرسی کار و سرکشی از کارگاه های موجود با هدف نظارت بر اجرای صحیح قانون کار، بررسی موارد ایمنی، بهداشتی و رفع اشکالات احتمالی و ارائه آموزش های لازم در این زمینه انجام می شود.

سنجری در ادامه با اشاره به اینکه 951 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در استان فعالیت می کنند افزود : 34 هزار صورتجلسه، مربو ط به کمیته های مذکور از ابتدای سال جاری تاکنون از واحد های کارگری استان وصول شده است که این رقم نیز در مقایسه با تعهد سال 90 به میزان 95 درصد رشد داشته است.

تشکیل پرونده شخصیتی و سلامت روان برای زندانیان مشهدی

مدیر زندان مشهد گفت: برای سومین بار در سطح زندانهای کشور، پرونده شخصیتی و سلامت روان برای زندانیان در بدو ورود در زندان مشهد تشکیل می شود.

محمد شریف نژاد گفت: با توجه به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی زندانیان و همچنین بررسی وضعیت سلامت روان آنها، مرکز روانشناختی واحد مراقبت سلامت زندان مرکزی مشهد راه اندازی شد.

وی افزود: این مرکز برای این راه اندازی شد که بتواند برای زندانیان در بدو ورود پرونده اولیه شخصیتی را تشکیل داده و در صورت لزوم، اقداماتی را برای وی انجام دهند.

وی بیان کرد: اطلاعات به دست آمده از هر زندانی، در پرونده الکترونیک شخصیتی وی ثبت می شود.

وی توضیح داد: برای همه زندانیان ورودی زندان مرکزی مشهد ،از شهریور ماه امسال پرونده سلامت جسمانی الکترونیکی ثبت می شود.