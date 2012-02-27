کاهش 29 درصدی تلفات حوادث رانندگی/ اختصاص 223 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان ‌جنوبی از کاهش 29.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در خراسان‌ جنوبی خبر داد.

محمدرضا نورس اظهار داشت: در 10 ماه امسال 165 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده ‌اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 233 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 29.2 درصد کاهش را نشان می ‌دهد.

وی افزود: از تلفات رانندگی 10 ماهه امسال 125 نفر مرد و 40 نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در 10 ماه امسال گفت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 99 در جاده‌های برون ‌شهری و پس از آن با 28 مورد در تصادفات درون‌ شهری، 38 مورد در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

نورس تصریح کرد: همچنین در 10 ماه امسال، آمار یک ‌هزار و 950 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی ‌استان ثبت شده است که از این تعداد یک ‌هزار و 371 مرد و 579 زن هستند.

وی یادآور شد: مصدومان حوادث رانندگی 10 ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، یک درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌جنوبی ادامه داد: تعداد مصدومان حوادث رانندگی 10 ماه سال گذشته، یک‌هزار و 931 نفر بود.

پنج کشته در حوادث رانندگی دی‌ماه

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌ جنوبی گفت: در دی ‌ماه امسال تلفات حوادث رانندگی پنج نفر بود که در مقایسه با 13 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند 61.5 درصد کاهش نشان می دهد.

نورس گفت: از مجموع پنج نفر کشته حوادث رانندگی دی‌ماه، چهار مرد و یک زن بودند و دو نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی دی ‌ماه در جاده‌های برون شهری، دو نفر در جاده‌های درون شهری و یک مورد در جاده‌های روستایی ثبت شده است.

وی یادآور شد: تعداد مصدومان حوادث رانندگی دی ‌ماه نیز 119 نفر است که این آمار در مقایسه با 145 مصدوم حوادث رانندگی که در دی سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته ‌اند 17.9 درصد کاهش داشته است.

خرده مالکی آفت بخش کشاورزی خراسان جنوبی است/ اختصاص 223 میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی

استاندار خراسان جنوبی خرده مالکی را یکی از آفت های مهم بخش کشاورزی دانست و گفت: باید با یکپارچه سازی اراضی و استفاده از فنون و علوم نوین کشاورزی برای توسعه این بخش تلاش شود.

قهرمان رشید در اولین کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان افزود: کارگروه توسعه کشاورزی در سطح کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده و دولت عزم جدی دارد تا با مشارکت همه جانبه از سوی تمامی وزارتخانه ها، بخش خصوصی و کشاورزان متقاضیان اشتغال در این بخش توسعه و تقویت بخش کشاورزی را همچون بحث مسکن دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی در کشور به طور عام و در خراسان جنوبی به طور خاص از مهمترین محورهای توسعه محسوب می شود، گفت: گرچه این امر در خراسان جنوبی به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه است اما نمی توان به طور مطلق به عنوان محور توسعه استان به این بخش نگریست.

وی ادامه داد: از آنجا که توسعه متوازن در استان مورد توجه است توسعه و توجه به سایر بخش ها نیز در اسناد توسعه شهرستان ها و اسناد توسعه بخشی در استان مورد توجه قرار گرفته است.

رشید استفاده از نظرات کارشناسان ونخبگان در زمینه کشاورزی را لازمه رسیدن به هدف توسعه بخش کشاورزی دانست و افزود: استفاده از روش های مدرن در آبیاری وشیوه های جدید در کاشت، داشت و برداشت باید براساس نوع اقلیم ها و شرایط جغرافیایی مناطق در استان بومی سازی شده و مورد استفاده قرار گیرد چرا که نمی توان از یک نسخه واحد برای تمامی نقاط و اقلیم ها استفاده کرد.

وی افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را یکی دیگر از سیاست های دولت در این زمینه دانست و تصریح کرد: محصولات استراتژیک استان از جمله زعفران، زرشک و عناب باید چه در بعد کمی و چه در بعد کیفی توسعه یافته و مورد توجه قرار گیرند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در این کارگروه طبق تصمیمات گرفته شده در مرکز زمین های دولتی احصاء شده و به صورت قراردادهای 3 تا 99 ساله در اختیار متقاضیان فاقد شغل قرار می گیرد تا بتوانند ضمن ایجاد اشتغال پایدار به توسعه این بخش بپردازند.

وی ارائه آموزش های لازم به متقاضیان و پرداخت تسهیلات مناسب را از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه عنوان کرد و افزود: در گام اول اجرای این طرح در کشور باید 500 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

رشید ادامه داد: 233 میلیارد تومان اعتبارات بانکی برای واگذاری به متقاضیان بخش کشاورزی به خراسان جنوبی اختصاص یافته است که رقم بسیار مناسبی است.

استاندار خراسان جنوبی اظهارکرد: بانک ها با محوریت بانک کشاورزی باید همکاری های لازم را برای ارائه تسهیلات لازم انجام دهند.